TOP 10 notícias de hoje – 12/12/2023

Jundiaí se destaca como modelo de qualidade de vida

Ainda segundo o levantamento, Maringá (PR) ocupa a primeira posição, enquanto São José do Rio Preto (SP) aparece em terceiro lugar

PF mira influenciador fitness em ação contra produção de drogas

Operação Hinsberg vasculhou a casa de Renato Cariani, assim como a empresa da qual ele é sócio; influenciador não se manifestou sobre ofensiva

Varejo paulista terá melhor dezembro da história em vendas, calcula FecomercioSP

Setor deve somar quase R$ 120 bilhões em receitas no mês, puxado por mercado de trabalho aquecido e aumento do crédito

DER entrega mais 223,1 quilômetros de obras viárias em novembro

Investimento em melhorias, pavimentação e recuperação de vias ultrapassaram R$ 332,6 milhões no mês; total passa de R$ 3,6 bilhões em 2023

Após alta de Zé Neto, dupla anuncia data do retorno aos palcos

O cantor recebeu alta nesta segunda-feira (12), após passar seis dias internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo

Dilma Rousseff é eleita Mulher Economista de 2023

Conselho de economistas diz que ex-presidente teve ‘papel fundamental’ na economia; foram 11 trimestres de recessão

Perfil da primeira-dama na plataforma X foi invadido

PF investiga ataque hacker à conta de Janja em rede social

Tarcísio de Freitas diz que não pretende elevar alíquotas de ICMS do Estado

”Tem indústria sem encomenda neste fim de ano e aumentar ICMS agora seria uma covardia”, declara o governador

Lula terá reunião com governador e prefeito sobre cris… ABC do ABC

Mina operada pela Braskem se rompeu no último domingo (10)

Ex-BBB que já ganhou mais de 50 vezes na loteria sugere números da Mega da Virada

Paulinha Leite contou ter organizado bolão com 64 pessoas que, juntas, ganharam recentemente R$ 4,2 milhões