DER entrega mais 223,1 quilômetros de obras viárias em novembro

Mais 27 municípios paulistas foram contemplados, em novembro, com 223,1 quilômetros de obras viárias, executadas e concluídas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil). Somente em vicinais, foram 16 intervenções em 219,7 quilômetros; adicionados ao trecho de 3,4 quilômetros da Rodovia Arthur Matheus (SPA 060/056). O investimento total foi de R$332,6 milhões, em benefício de uma população estimada em 1,9 milhão de habitantes. Além disso, foram gerados 3.738 empregos (939 diretos e 2.799 indiretos). Em todo o Estado de São Paulo já foram recuperados desde janeiro 3,6 mil quilômetros de rodovias estaduais e vicinais, com investimento de R$3,67 bilhões.

Em Lins, no centro-oeste do Estado, o DER modernizou a Vicinal LIN 251, que começa na Rodovia Marechal Rondon (SP 300) e segue até o aeroporto da cidade, em uma extensão de 8,6 quilômetros. Após os serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica e implantação de sinalização, a vicinal se tornou novo acesso ao tráfego, principalmente para o alto fluxo de transporte das usinas de cana-de-açúcar. Ali, o investimento foi de R$34,3 milhões.

Já na Região Metropolitana de São Paulo, o Departamento investiu R$ 40 milhões na modernização da Vicinal da Volta Fria, que liga os municípios de Suzano e Mogi das Cruzes. Agora pavimentada e sinalizada, a via é mais uma opção para transporte de moradores e escoamento da produção rural na região. Também localizada no Alto Tietê, a Rodovia Arthur Matheus (SPA 060/056), em Santa Isabel, recebeu melhorias que incluem a recape do pavimento, pavimentação dos acostamentos e implantação de dispositivos de acesso e retorno do km 0,00 ao km 3,4.

Atualmente, estão em andamento 152 obras viárias do DER, cobrindo uma extensão de 2,5 mil quilômetros. O investimento total é de R$ 4,4 bilhões, visando uma população de 16,8 milhões de pessoas. Além disso, as obras em execução geram cerca de 18 mil empregos, entre diretos e indiretos.

Balanço– As cidades beneficiadas com obras viárias são: Santo Antônio de Posse, Jaguariúna, Vargem, Campina do Monte Alegre, Iacanga, Lins, São Carlos, Descalvado, Santa Rita do Passa Quatro, Monteiro Lobato, Caçapava, Cunha, Lutécia, Assis, Igarapava, Buritizal, Santa Isabel, Suzano, Mogi das Cruzes, Itapevi, Vargem Grande Paulista, Lourdes, Turiúba, Taciba, Narandiba, Olímpia, Severínia.