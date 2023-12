Jundiaí se destaca como modelo de qualidade de vida

De acordo com uma pesquisa do Índice de Desafios da Gestão Municipal (IDGM), que avaliou as 100 melhores cidades brasileiras em relação à qualidade dos serviços nas áreas de educação, saúde, saneamento e segurança, Jundiaí foi classificada em segundo lugar.

Na pesquisa, Jundiaí se destaca principalmente em relação ao saneamento, educação e baixo índice de mortalidade infantil.

Jundiaí também é conhecida por ser uma cidade do interior muito próxima às outras cidades grandes como Campinas e São Paulo. Seguindo a localização estratégica, a Tebas, que há mais de 40 anos trabalha com incorporações de alto padrão, apresenta o novo empreendimento ‘Authoria By Tebas’ no bairro Jd. Santa Teresa,

O bairro do novo empreendimento possui fácil acesso a Campinas, que fica há aproximadamente 30 minutos de carro, e a São Paulo, que fica a aproximadamente 35 minutos. Além disso, o bairro conta com restaurantes, supermercados, escolas, padarias e farmácias próximos, valorizando ainda mais o “Authoria”.

O Jardim Santa Teresa também é considerado um dos bairros mais nobres de Jundiaí, por sua localização, próximo das principais avenidas da entrada e saída da cidade: Anhanguera e Bandeirantes. Além de estar estrategicamente bem localizado, é seguro e possui um comércio de alto padrão na região.

O empreendimento oferece apartamentos de 3 e 4 suítes com 137,39m2 e 211,91m2 respectivamente. Os apartamentos possuem suíte master, living, sala de jantar, varanda gourmet, cozinha, área de serviço, lavabo.



O “Authoria” também oferece diversas áreas de lazer, incluindo piscina interna aquecida, piscina kids, piscina externa, quadra de Beach tennis, SPA, fitness, sala de massagem, espaço beauty, espaço teen, brinquedoteca, playground, bicicletário, salão de festas, espaço gourmet, pet care e espaço para delivery e minimarket.

