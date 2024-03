TOP 10 notícias de hoje – 05/03/2024

Nos últimos anos, quase 50 mil empresas se mudaram para a cidade de SP

Entre as companhias que se transferiram para São Paulo estão gigantes da área de tecnologia, como Amazon, Facebook e Tik Tok

Lula diz que Bolsonaro convocou ato em São Paulo por saber que ‘fez burrice’ e ‘pode ser preso’

Presidente afirmou que Jair Bolsonaro teme sanção na Justiça e ‘está tentando escapar’; Fábio Wajngarten, advogado do ex-presidente, alfinetou Lula sobre as declarações

Endividamento em SP cai pelo segundo mês seguido

Inadimplência também ficou no mesmo patamar de janeiro, atingido duas em cada dez famílias; intenção de consumo sobe 14% em um ano

Facebook e Instagram apresentam instabilidade na tarde desta terça

Site Downdetector registra mais de 20 mil reclamações

Lula volta a dizer que acabará com a fome e reclama de burocracia

Essa foi uma de suas promessas de campanha na eleição de 2022

Ballet Paraisópolis lança sua própria companhia de dança

Cia Ballet Paraisópolis nasce com 16 bailarinos profissionais e algumas obras em seu repertório, como o original Véspera e a remontagem do Grand Pas de Deux de Don Quixote

Desenvolve SP: crédito ajuda a alavancar os negócios das mulheres empreendedoras

Financiamentos realizados pela agência de fomento paulista passaram de R$ 20,5 milhões para quase R$ 78,5 milhões

42% das pesquisas clínicas do Hospital de Servidor são lideradas por mulheres

Ortopedia, Oncologia e Alergia estão entre as principais áreas com trabalhos científicos feito por profissionais de saúde do sexo feminino

Áreas rurais do Vale do Ribeira serão as mais beneficiadas com desestatização da Sabesp

Plano de investimentos prevê R$ 4,2 bilhões até 2060 para expansão e modernização de redes de água potável e esgoto tratado na região

Pró-Vítima abre inscrições para curso gratuito de Defesa Pessoal

Objetivo é preparar mulheres contra ataques e violência doméstica; aulas serão ministradas no auditório da União Geral dos Trabalhadores (UGT), em São Paulo-SP, a partir desta quarta-feira (6/3)