Endividamento em SP cai pelo segundo mês seguido

O endividamento das famílias paulistanas continua caindo. Dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) apontam que o porcentual de lares com dívidas ativas passou de 69%, no mês de janeiro, para 68,1%, em fevereiro — o que, em números absolutos, representa 36,6 mil famílias.

Por outro lado, o comprometimento dos rendimentos com dívidas segue bastante preocupante: hoje, um terço (31,9%) de tudo o que as famílias recebem é destinado a dívidas que, em média, se prolongam por oito meses. Os fatores que compõem esse endividamento também subiram: o cartão de crédito, que atingia 82,8% das casas paulistanas em janeiro, foi para 85,8%, em fevereiro; enquanto o crédito pessoal passou de 10,6% para 15,6%; e o financiamento imobiliário, de 11,7% para 14,9%.

Na percepção da FecomercioSP, dados como esses refletem o cenário de cortes nas taxas de juros e a manutenção do emprego e da renda, que fazem com que as pessoas resolvam dívidas, mas também contraiam outras.

Não é à toa que a inadimplência ficou estável em fevereiro (21,8%). Há um ano, o número de famílias com contas em atraso era maior: 23,9%. Ainda assim, 381 mil famílias (9,4%) afirmam não ter condições de quitar dívidas atrasadas. Nessa conjuntura, os lares de renda mais baixa (até dez salários mínimos) são os que mais sentem: um em cada dez deles (12,7%) admitem dificuldades em liquidar as despesas. Na faixa de renda acima dos dez salários, esse volume é de 2,9%. A expectativa da Federação é que o ciclo de cortes nas taxas de juros contribua para um recuo ainda mais expressivo do número de famílias com contas em atraso nos próximos meses.

CONSUMO EM ALTA

Os impactos disso também podem ser vistos no consumo. Em fevereiro, o índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF), também elaborado pela FecomercioSP, subiu 0,5%, na avaliação mensal, e expressivos 14,1%, no contraponto anual, atingindo os 114,3 pontos — maior patamar desde abril de 2014. Destacam-se na pesquisa a intenção de consumir itens duráveis: atingiram 88,3 pontos no mês, a maior marca desde fevereiro de 2020. Além disso, o acesso ao crédito também subiu, chegando a 105,6 pontos. Os resultados podem ser explicados pelas tradicionais liquidações de início de ano, época em que os consumidores encontram oportunidades nos preços de produtos como geladeira, fogão, televisor, entre outros.

A expectativa ainda foi observada no Índice de Confiança do Consumidor (ICC), também da FecomercioSP, que revelou melhora na confiança dos consumidores paulistanos no último mês, passando de 133,2 para 138,2 pontos, entre janeiro e fevereiro (alta de 3,7%). No contraponto anual, o índice também apresentou aumento de 7,3%, quando atingia 128,8 pontos.

Notas metodológicas

PEIC

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) é apurada mensalmente pela FecomercioSP desde fevereiro de 2004. São entrevistados aproximadamente 2,2 mil consumidores na capital paulista. Em 2010, houve uma reestruturação do questionário para compor a pesquisa nacional da Confederação Nacional do Comércio (CNC), e, por isso, a atual série deve ser comparada a partir de 2010.O objetivo da PEIC é diagnosticar os níveis tanto de endividamento quanto de inadimplência do consumidor. O endividamento é quando a família possui alguma dívida. Inadimplência é quando a dívida está em atraso. A pesquisa permite o acompanhamento dos principais tipos de dívida, do nível de comprometimento do comprador com as despesas e da percepção deste em relação à capacidade de pagamento, fatores fundamentais para o processo de decisão dos empresários do comércio e demais agentes econômicos, além de ter o detalhamento das informações por faixa de renda de dois grupos: renda inferior e acima dos dez salários mínimos.

ICF

O Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) é apurado mensalmente

pela FecomercioSP desde janeiro de 2010, com dados de 2,2 mil consumidores no município de São Paulo. O ICF é composto por sete itens: Emprego Atual; Perspectiva Profissional; Renda Atual; Acesso ao Crédito; Nível de Consumo; Perspectiva de Consumo e Momento para Duráveis. O índice vai de zero a 200 pontos, no qual abaixo de cem pontos é considerado insatisfatório, e acima de cem pontos, satisfatório. O objetivo da pesquisa é ser um indicador antecedente de vendas do comércio, tornando possível, a partir do ponto de vista dos consumidores e não por uso de modelos econométricos, ser uma ferramenta poderosa para o varejo, para os fabricantes, para as consultorias, assim como para as instituições financeiras.

ICC

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) é apurado mensalmente pela FecomercioSP desde 1994. Os dados são coletados com aproximadamente 2,1 mil consumidores no município de São Paulo. O objetivo é identificar o sentimento dos consumidores levando em conta suas condições econômicas atuais e suas expectativas quanto à situação econômica futura. Esses dados são segmentados por nível de renda, sexo e idade. O ICC varia de zero (pessimismo total) a 200 (otimismo total). Sua composição, além do índice geral, se apresenta como: Índice das Condições Econômicas Atuais (ICEA) e Índice das Expectativas do Consumidor (IEC). Os dados da pesquisa servem como um balizador para decisões de investimento e para formação de estoques por parte dos varejistas, bem como para outros tipos de investimento das empresas.