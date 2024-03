Nos últimos anos, quase 50 mil empresas se mudaram para a cidade de SP

A Prefeitura criou incentivos nos últimos anos que fazem São Paulo se destacar no cenário brasileiro em várias áreas e as iniciativas da gestão municipais vêm atraindo cada vez mais empresas para a cidade. Entre 2021 e 2023, período em que foram adotadas várias medidas em busca de novos negócios para a capital, principalmente os de tecnologia, 47.849 empresas transferiram sua sede para a cidade de São Paulo. No mesmo período, foram abertas 367.117 empresas.

As Leis nº 17.719/21 e nº 17.875/22 reduziram a alíquota do ISS de 5% para 2% para atividades desenvolvidas por plataformas digitais que atuam em áreas como de aluguéis, transporte de passageiros ou entregas e compra e venda de mercadorias (marketplace), administração de imóveis e atividades de audiovisual e serviços de monitoramento e rastreamento a distância de veículos, cargas e pessoas.

As medidas tiveram como objetivo estabelecer uma carga tributária apta a proporcionar a retenção e atração ao município de contribuintes com alta mobilidade, garantindo a geração de empregos e renda na cidade de São Paulo. As atividades contempladas foram: franquias; intermediação de atividades de transporte, de entrega e administração de imóveis e intermediação de aluguéis por meio de plataformas digitais; setor de programação visual, comunicação visual e serviços congêneres; e serviços de monitoramento e rastreamento a distância.

Entre as companhias que se transferiram para São Paulo estão gigantes da área de tecnologia, como Amazon, Facebook, Tik Tok, ou do varejo, como Magalu, Nike, Shopee e Via Varejo, além do setor bancário, como Nubank e Pic Pay.