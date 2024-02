TOP 10 notícias de hoje – 05/02/2024

Dia D de combate à dengue: agentes de saúde visitam 125 mil domicílios em SP

Prefeitura testou a utilização de um drone para aplicação de larvicida em terreno de difícil acesso para eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti

Exportação de energia a países vizinhos produz ganho de R$ 888 milhões

Valor permite diminuir impactos na tarifa dos consumidores brasileiros

Mano Menezes se despede do Corinthians após ser demitido pela nova diretoria

“Agradeço ao torcedor corinthiano que sempre foi muito carinhoso e respeitoso comigo e com a minha equipe”, desabafou o técnico

Grupo Silvio Santos altera estrutura do Oficina; companhia protesta

Terreno ao lado do teatro é alvo de disputa na Justiça

Carnaval deve beneficiar cerca de 146 mil pequenos negócios no Estado de São Paulo

Levantamento do Sebrae-SP mostra que 50% das pessoas que vão viajar devem gastar mais de R$ 1 mil com alimentação, hospedagem, locomoção e passeios

Governo lança campanha para combate a violação de direitos no carnaval

No mesmo sentido, CNJ está com o Bloco do Respeito

Mortes provocadas por incêndios florestais no Chile superam 120

Presidente decreta estado de emergência e afirma que número de vítimas pode aumentar

CET SP monta “Operação Estrada” para o feriado de Carnaval

O trabalho começa nesta sexta (9) e termina na quarta-feira (14), com o objetivo garantir a segurança de motoristas e pedestres

STF forma maioria para condenar mais 29 pelos ataques do 8 de Janeiro

Apesar da maioria pelas condenações, ainda não ficou definida a pena dos acusados por divergências entre os ministros

Participação dos salários no PIB brasileiro caiu 12% em cinco anos

Em 2016 o percentual era de 35,5%, enquanto em 2021 caiu para 31%