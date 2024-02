STF forma maioria para condenar mais 29 pelos ataques do 8 de Janeiro

O julgamento, que acontece por meio virtual, está previsto para ser encerrado às 23h59 desta segunda-feira (5) no plenário virtual.

Os réus foram denunciados pela PGR sob acusação dos crimes de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

O relator do caso no STF, Alexandre de Moraes, votou por penas de 14 ou 17 anos de prisão. Ele foi seguido por Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Dias Toffoli. Cristiano Zanin e Edson Fachin votaram por penas menores. Até as 17h20 ainda não haviam votado Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, André Mendonça e Kassio Nunes Marques.