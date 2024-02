Dia D de combate à dengue: agentes de saúde visitam 125 mil domicílios em SP

Agentes de saúde da Prefeitura de São Paulo visitaram cerca de 125 mil domicílios e orientaram 85 mil pessoas neste sábado (3), Dia D de combate à dengue, de acordo com o balanço parcial dos dados, até as 19h. Durante a ação, a administração municipal também testou a utilização de um drone para aplicação de larvicida em terreno de difícil acesso para eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

O equipamento sobrevoou um posto de gasolina desativado, localizado na avenida Candido Portinari, 730, Zona Oeste. De acordo com o prefeito Ricardo Nunes, essa iniciativa mostra que a gestão municipal está ampliando os serviços para o controle da dengue e fazendo dessa forma o enfrentamento da doença em todas as regiões da cidade. “Com essa nova tecnologia, nós vamos ter mais agilidade para aplicar o larvicida em locais fechados”, disse o prefeito.

“O Dia D é muito importante para o município de São Paulo, pois todas as regiões da cidade estão mobilizadas para combater o mosquito da dengue e nós precisamos da colaboração de toda a população”, disse o secretário municipal da saúde, Luiz Carlos Zamarco, que acompanhou os agentes de saúde, nas visitas de casa em casa. O secretário chamou atenção para o investimento da prefeitura nas atividades de prevenção e combate ao vetor: “desde o ano passado, a Secretaria Municipal da Saúde intensificou os trabalhos de combate à dengue no município de São Paulo. Nós compramos mais de 15 mil litros de larvicida para garantir a nebulização em todas as regiões da cidade, aumentamos de dois mil para 12 mil os agentes que fazem as ações de casa em casa e compramos mais de 30 picapes para fazer o fumacê”, afirmou.

A proposta da administração municipal é adaptar a tecnologia do drone utilizada no agronegócio para o ambiente urbano, algo inédito que pode ser mais uma ferramenta no combate à dengue na capital.

Na demonstração, com duração média de 5 minutos, o drone voou a 20 metros de altura sobre um telhado e aplicou uma lâmina da larvicida, onde é possível ter focos de água parada. Com o teste, a prefeitura está analisando a possibilidade de usar o produto de forma que não seja necessário a reaplicação, ainda que chova porque o efeito dura por semanas.

Balanço parcial do Dia D de combate à dengue

As 471 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ficaram abertas das 8h às 17h para o atendimento aos pacientes que apresentarem sintomas da dengue, como febre alta, dores no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. As unidades ficaram abastecidas com testes rápidos para a doença.

Entre as pacientes, estava a moradora Marisa Regina Silva de Lima, 55, que apresentava sintomas com forte dor de cabeça e dor no corpo, a abertura da Unidade Básica de Saúde (UBS) neste sábado foi a oportunidade de fazer o teste de dengue. “É muito importante esse tipo de ação para combater o mosquito e cuidar das famílias que moram na região. O teste do meu marido deu positivo ontem e, hoje, eu vim aqui testar também”, contou.

Como parte da estratégia, os agentes de combate às endemias (ACEs) das 28 Unidades de Vigilância em Saúde (Uvis) e os agentes comunitários de saúde (ACSs) e da capital realizaram ações de controle casa a casa, com bloqueios de criadouros, identificação de pontos de água parada e outros focos de reprodução do mosquito, orientações sobre prevenção e cuidados, inspeção de imóveis especiais e pontos estratégicos, a exemplo de ferros-velhos, borracharias, cemitérios, entre outros.

De acordo com o balanço parcial dos dados, até as 19h, foram visitados 124.971 imóveis, nebulizados 1.235 quarteirões e 85.660 pessoas receberam orientações sobre a dengue. Além disso, nas UBSs foram aplicadas 11.747 doses de vacina, sendo 8.036 doses de multivacinação e 3.711 dose do imunizante contra a Covid-19.