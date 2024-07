TOP 10 notícias de hoje – 04/07/2024

Equipe do SBT fica ferida em explosão de caminhão no Pará

O repórter sofreu queimaduras no cotovelo e no pescoço, recebeu atendimento médico e passa bem. O cinegrafista e o técnico também estão bem

Dorival cai na real e já admite problemas na seleção brasileira

A seleção brasileira foi dominada pela Colômbia durante a maior parte do jogo

Mais plástico vai para o oceano do que para a reciclagem

Para agravar esse quadro, o uso global de plástico, que quadruplicou nos últimos 30 anos, deve dobrar até 2060

9 de Julho: 2,7 milhões de veículos devem circular nas rodovias concedidas de SP

Malha supervisionada pela Artesp contará com mais de 223 ambulâncias, 300 guinchos e 209 Postos de Serviço de Atendimento ao Usuário

Produção nacional de veículos tem alta de 0,5% no primeiro semestre

Venda de leves e pesados registra crescimento de 14,6% em relação ao mesmo período de 2023

Maior ataque a SP matou 500, destruiu famílias e fez população fugir há 100 anos

Bombardeio foi sintoma de falência da ‘política do café com leite’; então presidente disse que seria justificável destruição da cidade em nome da lei

Casos do ‘golpe do amor’ despencam em 2024 em SP; entenda o que está por trás

Apenas duas ocorrências do ‘golpe do amor’ foram registradas no 1º semestre de 2024; foram 25 casos no mesmo período do ano passado

Lula lança Plano Safra 24/25 com R$ 400,59 bilhões para médios e grandes produtores rurais

Edição apresenta recursos 10% maiores que na safra anterior. Outros R$ 108 bilhões também estão disponíveis em títulos de dívida emitidos por instituições financeiras

Haddad: “Cumpra-se o arcabouço fiscal”

Após reunião da área econômica com o presidente Lula, ministro reforça compromisso com responsabilidade fiscal e anuncia corte de R$ 25,9 bilhões em despesas obrigatórias para 2025

Carnes ficam fora da cesta básica em relatório da reforma tributária

A expectativa é que o texto seja votado no plenário da Câmara na próxima semana.