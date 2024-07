Dorival cai na real e já admite problemas na seleção brasileira

Dorival Junior sempre adotou o discurso de que estava mais contente do que preocupado com as atuações da seleção brasileira. Isso mudou na última terça-feira (2) após o empate por 1 a 1 com a Colômbia. Pela primeira vez, o treinador admitiu que o time apresentou problemas.

PROBLEMAS

Dorival viu a saída de bola do Brasil como problemática. A Colômbia subiu a marcação e forçou erros da seleção: em um deles, Alisson entregou a bola nos pés do adversário, que finalizou para o próprio goleiro se salvar com boa defesa.

A seleção brasileira foi dominada pela Colômbia durante a maior parte do jogo. Os colombianos tiveram mais posse de bola, ditaram o ritmo do jogo e desperdiçaram chances claras para vencer.

No campo ofensivo, a seleção passou longe de criar boas chances de gol. Segundo o Sofascore, a Colômbia criou três grandes chances contra nenhuma do Brasil. A estatística de ‘gols esperados’, que leva em conta a chance de marcar o gol de acordo com a posição de cada finalização, apontou 0,29 gol para o time de Dorival Jr e 1,45 para os colombianos.

DORIVAL CAI NA REAL?

O Brasil fez sua pior partida na Copa América e os números comprovam o fato. O time de Dorival Jr foi pior em diversos aspectos na comparação deste jogo com os outros dois.