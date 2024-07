9 de Julho: 2,7 milhões de veículos devem circular nas rodovias concedidas de SP

O feriado de 9 de Julho se aproxima e, com ele, o aumento no movimento nas rodovias de São Paulo. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) estima que mais de 2,7 milhões de veículos deixarão a capital paulista entre os dias 5 e 9 de julho, rumo ao litoral e ao interior do estado.

A malha concedida e supervisionada pela agência contará com mais de 223 ambulâncias, 300 guinchos e 209 Postos de Serviço de Atendimento ao Usuário (Sau) para atender os motoristas em caso de necessidade. Câmeras CFTV, painéis de mensagens variáveis, call boxes (telefones de emergência), pontos de Wi-Fi e estações meteorológicas espalhados por mais de 11 mil km de rodovias auxiliarão no monitoramento do tráfego e na comunicação com os usuários.

O diretor-geral interino da Artesp, Laércio Simões, destaca: “Nosso objetivo é proporcionar um feriado tranquilo para os motoristas que trafegarem nas rodovias concedidas. Para isso, reforçamos o monitoramento da malha viária, bem como o atendimento médico e o socorro mecânico”.

Sistema Anchieta-Imigrantes

A concessionária Ecovias estima que aproximadamente 364 mil veículos descerão a serra em direção às praias da Baixada Santista pelas rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160). O fluxo de veículos se intensificará a partir de sábado (6), das 9h às 18h, quando será implantada a Operação Descida 7×3, e também no domingo (7), das 9h às 13h. Para o retorno à capital, espera-se tráfego intenso ainda no domingo, das 20h à 0h, durante a Operação Subida (2×8).

Sistema Anhanguera-Bandeirantes

Durante o feriado, cerca de 871 mil veículos circularão pelo sistema. Os horários de maior movimento no sistema serão na sexta-feira (5), das 16h às 20h, e sábado (6), das 9h às 12h. Para o retorno, prevê-se um maior fluxo de veículos na terça-feira (9), entre 14h e 20h. Além disso, a Operação Caminhão estará em vigor, direcionando os caminhões com destino à capital pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) para a Rodovia Anhanguera (SP-330) no trecho do km 48 ao km 23, visando melhorar a distribuição do tráfego.

Sistema Castello-Raposo

No Sistema Castello-Raposo, operado pela ViaOeste, a expectativa é de que 661 mil veículos circulem. Os horários de maior movimento serão na sexta-feira (5), entre 16h e 20h; sábado (6), das 9h às 12h; e na terça-feira (9), das 14h às 20h

Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto (SP-070)

Durante o feriado, a Ecopistas prevê que cerca de 680 mil veículos circulem nas rodovias nos dois sentidos. Os horários de maior movimento serão na sexta-feira (5), das 11h às 23h; sábado (6) das 6h às 18h; e domingo (7), das 8h às 13h. Para o retorno, o fluxo de veículos deve aumentar na terça-feira (9), das 11h às 23h.

Rodovia dos Tamoios (SP-099)

A Concessionária Tamoios estima até 148 mil veículos circulando na rodovia que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte.

Rodoanel

A concessionária SPMar prevê que mais de 959 mil veículos circularão nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas entre quarta-feira e domingo. Além disso, no trecho Oeste, a concessionária CCR RodoAnel espera um movimento de 1,1 milhão de veículos.

Sobre a Artesp

A Artesp – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – regula o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo há mais de 20 anos. Sob sua gerência, estão 21 concessionárias, que atuam em mais de 11 mil quilômetros de rodovias, o que representa quase 41,1% da malha estadual, abrangendo 335 municípios.

A agência também fiscaliza o Transporte Intermunicipal de Passageiros, exceto nas regiões metropolitanas de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba/litoral norte e Sorocaba. Dentre as ações, realiza auditoria de frota, garagem e instalações, ações fiscais na operação das linhas regulares, nos terminais rodoviários e nas rodovias. Além disso, a Artesp é responsável pela regulação da concessão de 27 aeroportos regionais.