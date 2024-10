TOP 10 notícias de hoje – 01/10/2024

Eleitor pode consultar na internet local onde irá votar no domingo (6)

Site da justiça eleitoral e e-Título indicam zona eleitoral e seção

Conta de luz aumenta a partir desta terça (1º) com bandeira vermelha 2

Veja como economizar

Fogo no estado de SP consumiu até agosto área equivalente a três vezes a capital paulista

A região de Ribeirão Preto, no norte do estado, teve a maior concentração de registros de queimada

Estado de São Paulo registra queda de homicídios dolosos e estupros

Número de mortes intencionais em agosto é o menor é o menor desde 2001

Haddad diz que providência para restringir publicidade de bets na TV é urgente

Ministro vai se reunir com representantes do Conar e da Abert para tratar do tema

Apostadores se esqueceram de sacar R$ 291 milhões em prêmios de loterias

Prêmios não sacados em até 90 dias são transferidos para o Fies, de crédito estudantil

Eleitores só podem ser presos em flagrante delito a partir desta terça (1º)

Prisão pode ainda ocorrer no caso de condenação por crime inafiançável

Com 125 mil acordos, feirão da Sabesp para regularizar débitos é prorrogado até dia 15

Edição tem como uma das principais novidades o pagamento por meio do cartão de crédito

Aulão preparatório na USP reúne 205 melhores estudantes de matemática do estado

Alunos são medalhistas da Olimpíada de Matemática do Estado (Omasp) e participaram de especial para a Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM)

Prazo para baixar e-Título termina no dia 5

Aplicativo pode ser usado como documento oficial na hora de votar