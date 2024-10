Conta de luz aumenta a partir desta terça (1º) com bandeira vermelha 2

A partir desta terça-feira (1º), a conta de luz ficará mais cara com o acionamento da bandeira vermelha nível 2. Consumidores, comércios e indústrias terão acréscimo de R$ 7,877 a cada 100 kWh consumidos com a nova bandeira, que não era acionada desde agosto de 2021.

O acionamento da bandeira mais cara de todas é uma das medidas anunciadas pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) para enfrentar a grave seca do país, que exige o acionamento de usinas termelétricas devido ao baixo nível dos reservatórios. Segundo Victor Iocca, diretor de energia elétrica da Abrace (Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres), o sistema de bandeiras é uma forma de mostrar aos consumidores que a energia gerada está mais cara.

“Se o sistema elétrico está precisando que mais termelétricas sejam ligadas, você começa ligando as termelétricas mais baratas. Só que se o país tem a necessidade de ligar quase todas as termelétricas, essas últimas geralmente têm um custo muito alto. Quem paga pelo custo do acionamento dessas termelétricas são todos os consumidores”, diz.

“Tivemos um ano de 2024 com uma média de chuvas bem ruim, então isso não só contribuiu para esvaziar nossos reservatórios mas também carrega um sinal negativo para as próximas semanas, até o final do ano. Se na média as chuvas continuarem ruins, a tendência é que o nível de armazenamento baixe ainda mais e, com isso, precisaria ligar mais e mais termoelétricas caras”, diz.

Luiz Eduardo Barata, presidente da Frente dos Consumidores de Energia e ex-diretor geral do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), afirma que o mais importante da bandeira é comunicar ao consumidor que o país enfrenta um momento de dificuldade na geração de energia.

COMO ECONOMIZAR ENERGIA?



A Enel dá algumas dicas aos consumidores de como economizar energia: