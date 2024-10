Aulão preparatório na USP reúne 205 melhores estudantes de matemática do estado

A matemática está ganhando cada vez mais destaque entre os alunos das escolas estaduais de São Paulo. Em 2024, a Secretaria da Educação do Estado (Seduc-SP) deu um grande passo ao premiar 125 mil estudantes na primeira edição da Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais de São Paulo (Omasp), com medalhas de ouro, prata e bronze.

Agora, 205 dos 225 vencedores da segunda fase da Omasp e classificados para a Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) estão prontos para uma nova experiência. Nesta terça-feira (1º), eles estão na capital e participaram de um aulão exclusivo na Universidade de São Paulo (USP) preparatória a OBM e uma visita guiada pelo campus. Os alunos estão hospedados no Conjunto Desportivo Baby Barioni, na Água Branca.

Os jovens vêm de 67 das 91 diretorias regionais de ensino do estado. Nas últimas seis semanas, eles vêm participando de aulas preparatórias conduzidas por especialistas da Starboard Science, parceira da Seduc-SP, com foco total na competição nacional. As provas da edição 2024 da OBM estão marcadas para 10 e 11 de outubro.

Um dos talentos dessa turma é Kalel Rodrigues de Souza, de 16 anos, aluno da Escola Estadual Genaro Domarco, de Mirassol. Ele já ultrapassou fronteiras ao representar São Paulo na Olimpíada Internacional de Matemática em Bangcoc, onde conquistou uma medalha de prata.

“É muito gratificante a oportunidade de receber uma aula na USP, o preparatório para a OBM, de ser premiado, receber o mérito pelo nosso esforço no Palácio dos Bandeirantes. Eu acho que essa oportunidade valoriza muito o nosso esforço na Olimpíada e o conhecimento também. É também emocionante. A OBM é a Olimpíada mais difícil que tem de matemática no país. Estou ansioso, é uma prova muito difícil e sei que as chances de passar são baixas, mas graças ao curso preparatório da Omasp eu me sinto um pouco melhor, menos ansioso e mais bem preparado”, comenta.

Preparação especial

Além do aulão na USP, os representantes da rede estadual de São Paulo têm acesso a um curso em formato online. A mesma ferramenta, mas com acesso a aulas gravadas, é disponibilizada aos estudantes que foram medalhistas de prata e bronze na terceira etapa da Omasp. A ideia, segundo Roberto Serra Campos Junior, coordenador de olimpíadas na Seduc, é valorizar esses estudantes e oferecer uma base para futuras competições.