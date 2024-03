TOP 10 notícias de hoje – 01/03/2024

Consórcio C2 Mobilidade Sobre Trilhos vence leilão do Trem Intercidades Eixo Norte

Tarcísio de Freitas bate o martelo em leilão na B3; projeto ainda contempla Trem Intermetropolitano entre Campinas e Jundiaí e Linha 7-Rubi

Em dois meses, Museu do Ipiranga arrecada quase duas toneladas de alimentos

Ação é realizada em parceria com o Sesc Ipiranga e tudo será doado a entidades sociais cadastradas no programa Mesa Brasil

Mutirão de cirurgias bariátricas será realizado a partir deste sábado (2) em São Caetano do Sul

Em São Caetano serão realizadas 10 cirurgias bariátricas no mês de março

Novo sistema FGTS Digital entra em vigor nesta sexta-feira (1º)

Ferramenta permite que empregador pague o FGTS via Pix

Economia brasileira cresce 2,9% em 2023

Alta foi puxada por recorde de 15,1% do setor agropecuário

Inmet prevê chuva e ventos intensos para várias regiões do país

O aviso é válido para as próximas 24 horas

Centro de São Paulo ganha mais 140 policiais para reforçar a segurança

Os policiais militares passaram a integrar o 7° Batalhão para auxiliar na ampliação da segurança e patrulhamento preventivo

Gkay prestigia Schiaparelli na Paris Fashion Week

Desde sua imersão no mundo da moda, Gkay se tornou a queridinha das marcas de Alta Costura e conquistou seu espaço

Mulheres ocupam a programação de março no Museu das Favelas

Agenda, intitulada “As Brabas São Elas”, propõe o empoderamento feminino com lançamento de livro, show e muito mais

SP reafirma dedicação às políticas inclusivas no Dia Mundial das Doenças Raras

Colaboração entre as secretarias estaduais dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Saúde visa melhorar continuamente as políticas públicas