Em dois meses, Museu do Ipiranga arrecada quase duas toneladas de alimentos

O Museu do Ipiranga arrecadou, aproximadamente, duas toneladas de alimentos entre os meses de janeiro e fevereiro. A ação faz parte do programa Mesa Brasil, realizado em parceria com o Sesc Ipiranga. Arrecadados durante às quartas-feiras, dia de gratuidade para entrada no museu, os alimentos serão entregues a instituições sociais cadastradas e beneficiadas pelo programa, que foi criado em São Paulo em 1994 e estendido para todo o país em 2003.

De acordo com o Prof. Amâncio de Oliveira, diretor do Museu do Ipiranga, o programa funciona como uma rede de combate à fome, ao desperdício e à má distribuição de alimentos, baseado na parceria entre a sociedade civil, o empresariado e as instituições sociais. “Por meio da coleta e da distribuição urbana, a iniciativa doa alimentos que seriam descartados para localidades onde fazem a diferença. A ação faz parte da visão social da nossa instituição”, afirma o diretor.

Dados divulgados pelo Sesc apontam que o programa, entre janeiro e dezembro de 2023, alcançou a marca de mais de 48,3 mil toneladas de alimentos e outras doações (como higiene, limpeza e vestuário), que foram distribuídas para sete mil entidades assistidas, apenas no estado de São Paulo. A expectativa é de que, por mês, cerca de 2,1 milhões de pessoas se beneficiaram com os donativos. O programa também conta com a colaboração de mais de três mil empresas.

Exposições – O Museu do Ipiranga segue com 11 exposições em cartaz, que podem ser conferidas de terça a domingo, das 10h às 17h. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria ou pelo site Sympla. Lembrando que há gratuidade sempre às quartas-feiras e também no primeiro domingo de cada mês (além dos dias 24 de janeiro e 7 de setembro – aniversário de São Paulo e feriado da Independência do Brasil, respectivamente).