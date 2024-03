Mutirão de cirurgias bariátricas será realizado a partir deste sábado (2) em São Caetano do Sul

Para reduzir o tempo de espera de pacientes com obesidade mais grave, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), com apoio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com a Medtronic, irá realizar um mutirão de cirurgias no Hospital Maria Braido, em São Caetano.

A coordenação do mutirão em São Caetano será dos cirurgiões Paulo Regina, Marçal Rossi e Felipe Rossi.

A ação – em alusão ao Dia Mundial de Combate à Obesidade (4 de março) – prevê 92 cirurgias nos estados de São Paulo, Paraná, Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais. Em São Caetano do Sul (SP) serão realizadas 10 cirurgias bariátricas no mês de março. Os primeiros pacientes serão operados no próximo sábado (2).

Uma das pacientes selecionadas tem 150kg e aguarda pela cirurgia há 5 anos. Entre as principais comorbidades estão a pressão alta, problemas de circulação nas pernas e limitações para realizar atividades diárias.

“Tenho dificuldade para higienizar meu próprio corpo e até para me locomover. Não consigo, por exemplo, sair com meu filhos para passear num shopping ou parque, pois não consigo andar por muito tempo. Desejo que minha recuperação seja rápida, tranquila e que eu consiga perder todo esse excesso de massa que carrego, mas não pertence a mim”, diz a corretora de imóveis Elaine de Fátima Risso, de 56 anos.

Serviço

Mutirão de Cirurgia Bariátrica no Hospital Maria Braido

Data : 02/03 (início da ação)

Horário: 09h

Endereço: R. São Paulo, 1840 – Santa Paula, São Caetano do Sul