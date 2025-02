Tom Cavalcante traz seu stand-up de sucesso a Mauá com o show “O Tom Tá On”

No próximo domingo, 16/02, às 20h, o renomado humorista Tom Cavalcante se apresenta no Teatro Municipal de Mauá com seu espetáculo de stand-up “O Tom Tá On”. O show tem sido um verdadeiro sucesso de público, com sessões lotadas por onde passa.

Com seu talento inconfundível, Tom traz uma produção inédita para o gênero stand-up, combinando suas icônicas imitações de grandes nomes da música com momentos de improviso e piadas sobre temas atuais do Brasil e do mundo. Cada apresentação é única, recheada de observações bem-humoradas sobre comportamento humano e política.

Além disso, o público poderá rever alguns dos personagens mais queridos do humorista, como o icônico João Canabrava, o contador de causos Sr. Venâncio e a irreverente doméstica Jarilene, sempre com seu famoso bordão: “Com licença, obrigada”.

O espetáculo tem classificação livre e duração de aproximadamente 80 minutos. Os ingressos variam de R$ 50,00 a R$ 100,00 (acrescidos de taxa de serviço) e podem ser adquiridos antecipadamente. No site: https://tinyurl.com/tomcavalcantemaua.

Serviço:

• Evento: Show “O Tom Tá On” – Tom Cavalcante

• Data: 16 de fevereiro de 2025 (domingo)

• Horário: 20h

• Local: Teatro Municipal de Mauá

• Endereço: Rua Gabriel Marques, 353, Vila Noêmia

• Ingressos: De R$ 50,00 a R$ 100,00 (+ taxa de serviço)

• Acessibilidade: Local com acesso para PCD