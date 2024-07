TN: Maior pontuador, Ernani Kuhn entra na disputa pelo título

Presente em todos os pódios da etapa, o cuiabano Ernani Kuhn se destacou na etapa da Turismo Nacional Brasil disputada neste final de semana no Autódromo de Interlagos como o maior pontuador. A somatória de pontos coloca o piloto, definitivamente, na disputa do título da categoria.

“Foi uma etapa muito importante para o campeonato. Tiramos muito a diferença para o líder e estamos em uma condição real de brigar pelo título. É verdade que ainda falta acontecer muita coisa, mas saio de São Paulo com boas perspectivas de futuro”, comentou o piloto que tem o GM Ônix preparado pela Auto Racing as marcas da Ekal Transportes, Pro Tune e Perfortech Motorsports­­­­.

Após um segundo lugar e três terceiros lugares nas provas disputadas na capital paulista, Ernani Kuhn subiu para a vice-liderança do campeonato, com 258 pontos, atrás apenas do líder Rafael Reis, que tem 276, o equivalente a menos de uma bateria de diferença.

“A diferença é, praticamente, a pontuação de uma corrida. Ainda temos quatro etapas e quase 500 pontos em disputa. A disputa pelo título é palpável e vou seguir trabalhando para vencer as próximas corridas e chegar à liderança”, comentou o piloto.

A próxima etapa da temporada está marcada para o Autódromo Velocitta, em Mogi-Guaçu, nos dias 24 e 25 de agosto.

Classificação Overall após 4 etapas

1º – Rafael Reis, 276 pontos

2º – Ernani Kuhn, 258 pontos

3º – Arthur Scherer, 250 pontos

4º – Juninho Berlanda, 245 pontos

5º – Pablo Alves, 226 pontos

6º – Pedro Burger, 174 pontos

7º – Lutianne Soares, 166 pontos

8º – Edu de Paula, 147 pontos

9º – Jairo Andrade/Edson Valle, 64 pontos

10º – Beto Pontos, 64 pontos