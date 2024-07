Tite Campanella exalta o sucesso do Atende Fácil Saúde Extraordinário

O vereador Tite Campanella (PL) participou nos dias 29 e 30 de junho do Atende Fácil Saúde Extraordinário, mutirão de consultas e exames em diversas especialidades. Ao todo, foram realizados 4.050 atendimentos a pacientes de São Caetano do Sul, em dois dias de ação, com envolvimento de 150 colaboradores, entre médicos, enfermeiros e equipes administrativas e de apoio.

Tite Campanella celebrou o sucesso do mutirão de saúde e também parabenizou a população que se utilizou dos serviços disponíveis. “Essa grande iniciativa da administração municipal conseguiu atender um grande número de pessoas em um curto período de tempo”, afirmou. “Isso ajudará a reduzir as filas de espera nos serviços de saúde, proporcionando um acesso mais rápido aos cuidados médicos e exames”, acrescentou o parlamentar.

“Os mutirões de saúde não apenas oferecem cuidados imediatos e necessários à população, mas também desempenham um papel crucial na promoção da saúde pública, permitindo que mais pessoas mantenham uma saúde melhor, aumentando as chances de tratamento eficaz e reduzindo custos com tratamentos avançados”, complementou Tite Campanella.

Durante os dois dias foram realizadas 1.235 consultas e atendimentos com a equipe de enfermagem para aferição de pressão arterial, medição de peso e altura, medição de glicemia e aferição de temperatura; 562 exames de ultrassonografia, mamografia, radiografia, ecocardiograma, holter e mapa; 615 atendimentos na farmácia 24 horas e 1.638 agendamentos de retornos, exames e pós-consultas.