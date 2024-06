Tite Campanella elogia o setor de Saúde

O vereador Tite Campanella (PL) participou na manhã de quarta-feira (29/5) do evento que marcou a transmissão de cargo da Secretaria Municipal de Saúde (Sesaud). Durante a cerimônia, Regina Maura Zetone passou o comando da pasta ao advogado Guilherme Crepaldi Espósito, que exercia a função de diretor-geral da Fundação do ABC (FUABC) no município.

Tite Campanella enfatizou o trabalho realizado pelo setor ao longo dos anos. Elogiou as diversas políticas públicas que foram implantadas na cidade e que viraram exemplos para o Brasil. “Diversas ações transformaram a área da Saúde da cidade, com foco no presente e um olhar para o futuro”, afirmou Tite. “Tenho certeza que o novo secretário continuará esse brilhante trabalho, que é um exemplo para outras cidades”, completou.

Guilherme Espósito é formado em Direito pela PUC e possui três cursos de Pós-Graduação: em Direito Processual Civil pela Escola Paulista de Direito, Direito Administrativo Constitucional pela Escola Paulista de Direito e em Gestão em Saúde Pública pela Universidade Estácio de Sá. Durante 13 anos exerceu a função de advogado especialista e coordenador jurídico da Fundação do ABC e, em 2021, tornou-se diretor geral do Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul, sendo responsável pela gestão de diversas unidades da rede de saúde.