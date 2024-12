Titãs levam o melhor do rock a São Paulo

Depois do grande sucesso da turnê Titãs Encontro, que reuniu Titãs e ex-Titãs numa celebração pelos 41 anos da banda, os Titãs seguem na estrada corroborando aquele sábio provérbio roqueiro que afirma que “pedra que rola não cria musgo”. Dia 20 de dezembro, os artistas se apresentarão em São Paulo, no palco do Terra SP. Os ingressos estão à venda!

Com vários projetos e novidades prometidas para o ano de 2024, munidos do “repertório de qualidade inesgotável”, como apontam os críticos, as apresentações reúnem as criações seminais dessas 4 décadas de carreira, incluindo clássicos eternos, como “Homem Primata”, ”Bichos Escrotos”, “Polícia”, “Flores”, “Cabeça Dinossauro”, “Sonífera Ilha”, “Epitáfio”, “Isso”, “Enquanto Houver Sol”, “Porque Eu Sei Que é Amor”, entre muitos outros. E não poderiam faltar algumas faixas do mais recente álbum de inéditas Olho Furta-Cor, como: “Caos’, “Apocalipse Só”, “Raul”, “Um Mundo” e “Como É Bom Ser Simples”.

Sérgio Britto, Branco Mello e Tony Bellotto, acompanhados por Beto Lee e Mario Fabre, prometem sangue, suor e muito rock!

Como um organismo coletivo que suplanta as individualidades que o compõem, os Titãs seguem determinados, impulsionados por inquietação e ambição artística, e orgulho das glórias conquistadas.

Sérgio Britto – Voz e teclado

Branco Mello – Voz e baixo

Tony Bellotto – Voz e guitarra

Mario Fabre – Voz e bateria

Beto Lee – Voz e guitarra

Serviço

Data: 20 de dezembro de 2024 (sexta-feira)

Endereço: Avenida Salim Antônio Curiati, 160 – Campo Grande, São Paulo

Local: Terra SP

Abertura: 21h

Ingressos: https://feverup.com/m/255846