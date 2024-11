Time SP defende título dos Jogos da Juventude nos Jogos Escolares

De 13 a 28 do novembro, o Time SP tentará repetir a vitória que aconteceu em João Pessoa, capital da Paraíba, no ano de 2023 e levar para casa o troféu de campeão dos Jogos da Juventude, competição sub-17 organizada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

A equipe paulista viaja com 173 atletas, todos provenientes das classificatórias dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP), iniciativa da Secretaria de Esportes do Estado de SP e apoiada pela Federação do Desporto Escolar do Estado de SP (Fedeesp). Ao todo, serão 4.208 atletas de todo o país, que competirão em 18 modalidades: águas abertas, atletismo, badminton, basquete, ciclismo, esgrima, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco, triatlo, vôlei, vôlei de praia e wrestling.

“Fico muito orgulhosa em ter a base do Time SP formada por atletas que saíram de uma competição escolar promovida pela Sesp. É formando bem na base que colhemos bons frutos no futuro. Desejo sorte à delegação paulista na busca por mais um título tão valioso para o nosso estado”, diz a secretária de Esportes do Estado de SP, coronel Helena Reis.

Desde que o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) adotou a contagem de medalhas por estado, em 2022, São Paulo venceu uma edição dos Jogos, em 2023, e foi vice em outra, em 2022, quando ficou atrás do Paraná.