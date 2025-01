TikTok remove vídeo manipulado com falsas declarações de Fernando Haddad

O TikTok tomou a decisão de remover um vídeo manipulado por inteligência artificial que erroneamente atribuía ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarações sobre a “taxação de pobres“. A ação foi desencadeada após a Advocacia-Geral da União (AGU) emitir uma notificação exigindo a exclusão do conteúdo em um prazo de 24 horas.

A notificação foi enviada na noite da última segunda-feira, 20, e o vídeo já havia sido retirado do ar na manhã desta terça-feira, conforme informações fornecidas pela AGU.

Os representantes da AGU argumentaram que o material apresentado é claramente enganoso e fraudulento. Em um dos trechos do documento enviado à plataforma, destacam-se observações sobre a manipulação do conteúdo: “A análise do material evidencia a falsidade das informações por meio de alterações perceptíveis na movimentação labial e discrepâncias no timbre de voz, típicas de conteúdos forjados com o uso de inteligência artificial generativa”.

Além disso, a AGU mencionou que o vídeo já havia sido retirado anteriormente, mas acabou sendo repostado pelo mesmo usuário, o que reforça a preocupação com a disseminação de informações falsas nas redes sociais.