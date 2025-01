AGU Promove Debate Sobre Liberdade de Expressão e Legislação Digital no Brasil

A Advocacia Geral da União (AGU) está promovendo um debate público que aborda questões complexas e sensíveis relacionadas à legislação digital e à liberdade de expressão. O evento busca fomentar um diálogo construtivo, livre de hostilidades e preconceitos, elementos que não apenas são prejudiciais, mas também deslegitimam o debate intelectual.

Um dos pontos centrais discutidos é a premissa de que nenhuma entidade, seja uma grande empresa de tecnologia ou outra, deve operar fora dos limites das leis estabelecidas no Brasil. Neste contexto, a falta de uma legislação atualizada se torna evidente, uma questão que deveria ser prioritária para o Congresso Nacional. No entanto, a ausência de ações concretas por parte dos legisladores levou a Suprema Corte (STF) a intervir nesse cenário.

É importante ressaltar que os princípios legais aplicáveis fora do ambiente digital devem se estender ao mundo virtual. Crimes como homofobia e racismo são tipificados como ilegais no Brasil, e sua prática não pode ser tolerada em nenhuma esfera, incluindo as redes sociais.

A liberdade de expressão, embora fundamental em uma sociedade democrática, não deve servir como escudo para comportamentos criminosos. A ideia de que a liberdade pode justificar ações ilícitas é inaceitável. Qualquer argumento que promova a censura sob essa justificativa carece de fundamento e relevância, sendo essencial distinguir entre a proteção da expressão e a necessidade de punir atos ilícitos.

O debate promovido pela AGU é uma oportunidade valiosa para discutir essas questões cruciais, com o intuito de encontrar um equilíbrio entre a liberdade individual e a responsabilidade social na era digital.