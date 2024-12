Tiffany & Co inaugura loja flagship em São Paulo

A recente inauguração da primeira loja flagship da Tiffany & Co na América Latina, no shopping Iguatemi em São Paulo, representa um marco significativo para o varejo de luxo na região. Com uma área de 408 m² e inspirada na icônica unidade da Quinta Avenida em Nova York, a nova loja foi projetada para atender às demandas específicas do consumidor brasileiro, que tem demonstrado um aumento notável na busca por produtos de luxo.

Apesar de uma queda de 15% nas ações da LVMH na Euronext Paris, a marca aposta no crescimento do consumo entre brasileiros, que cresceu cerca de 20% em 2023. Especialistas apontam que fatores como a digitalização e a valorização de acessórios como investimentos têm impulsionado essa demanda.

Mariana Cerone, professora da ESPM, destaca que o perfil do consumidor brasileiro é diversificado, abrangendo tanto o “novo rico” influenciado pela cultura pop quanto clientes tradicionais que valorizam a herança das marcas. A adaptação das multinacionais às preferências locais é uma estratégia crucial. A fachada da nova loja, projetada pela Metro Arquitetos, reflete a flora brasileira e o interior combina elementos clássicos com obras de artistas contemporâneos.

Isso evidencia o esforço das marcas em conectar-se autenticamente com o público local. Segundo Roseli Morena Porto, da FGV, a inauguração da flagship fortalece a imagem da Tiffany no Brasil, onde o país já se destaca como o segundo maior cliente de acessórios da marca na América Latina. A presença de marcas de luxo não apenas atrai consumidores qualificados para os shoppings, mas também gera empregos e movimenta a economia local.

Assim, a nova loja da Tiffany & Co não apenas amplia sua presença no Brasil, mas também sinaliza um futuro promissor para o mercado de luxo no país.