Tietê Plaza recebe projeto Pacotinho de Amor para evento de adoção de cães e gatos

O Tietê Plaza e o projeto Pacotinho de Amor se uniram para uma ação muito especial. No dia 07 de setembro, o shopping recebe a feira de adoção pet que acontece no espaço Club Cão, localizado no primeiro piso do empreendimento. O evento conta com cachorros e gatos que estarão disponíveis e à espera de um novo lar.

“Procuramos sempre atuar com projetos sociais que reverberam positivamente em nossa comunidade e desta vez, será por meio da feira de adoção de cães que precisam tanto de um lar. Somos o pilar na formação dessas novas famílias e estamos muito animados com o evento”, diz Jessica Zanela, gerente de marketing do Tietê Plaza.

Para realizar uma boa ação e adotar um novo amiguinho, é necessário possuir mais de 21 anos, estar munido de RG, CPF e comprovante de residência, além de preencher um questionário de adoção no local. Os cadastros também podem ser feitos antecipadamente pelo WhatsApp da equipe do Pacotinho de Amor.

O adotante também precisa apresentar fotos e vídeos do local que o bichinho terá acesso e rotas de fuga e, após uma entrevista com os interessados, as famílias aprovadas contribuem com uma taxa de adoção de cem reais que é revertida nos cuidados aos animais resgatados. Após todo o processo e os perfis dos adotantes serem analisados e aprovados, as famílias poderão levar o pet para casa no mesmo dia. O evento conta com cerca de 30 cães e gatos já vacinados (Raiva e V10), castrados e vermifugados, prontos para encontrarem um novo lar.

Serviço

Evento de Adoção de cães no Tietê Plaza Shopping

Data: 07/09 – Sábado

Horário: das 12h às 16h

Local: 1° piso, no espaço Club Cão

WhatsApp para inscrição antecipada: (11) 99489-6555