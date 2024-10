Thiago Carvalho se apresenta no Villa Country

Um dos nomes mais tocados nas rádios do Brasil, Thiago Carvalho retorna ao Villa Country, principal casa de shows da música sertaneja, no dia 08 de novembro. Os ingressos custam a partir de R$ 40 e estão disponíveis através do site Ticket 360.

Empresariado pelo cantor Leonardo, o artista promete encantar a noite paulista com suas músicas autorais do mais recente DVD, o “Ao Vivo em Goiânia”, como “Arranhando Azulejo”, parceria com Safadão, “Beijoqueira” e “Nem pra ser solteiro eu presto”, além de versões de grandes sucessos da música sertaneja. “Vai ser uma honra subir ao palco do Villa Country novamente. Estou muito ansioso e ensaiando um novo repertório para este show ser ainda mais inesquecível”, comenta Thiago Carvalho.

Thiago Carvalho vem em uma carreira crescente desde 2023, quando foi descoberto por Leonardo durante um show, e está se consolidando como um dos novos nomes da música sertaneja.

SERVIÇO

Data: 08 de novembro

Horário: 20h (abertura) e 1h (início do show)

Local: Villa Country (Avenida Francisco Matarazzo, 774)

Ingressos: a partir de R$ 40 e vendas no Ticket 360