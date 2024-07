Thiago Auricchio garante mais de R$ 95 milhões em investimentos para São Caetano

Em comemoração ao aniversário de 147 anos de São Caetano do Sul, o deputado estadual Thiago Auricchio prestou contas da sua atuação em defesa do munícipio ao lado do prefeito Auricchio e do reitor da USCS, Professor Leandro Prearo, na última terça-feira (23).

Com um compromisso claro de transformar promessas em ações concretas, Thiago Auricchio tem direcionado recursos substanciais para diversas áreas fundamentais, impactando positivamente a vida dos cidadãos.

Ao longo de seu mandato, o parlamentar, eleito o mais jovem a presidir a Comissão de Justiça da Alesp, destinou um total de R$ 95.976.820,05 para São Caetano do Sul, focando especialmente em saúde, mobilidade urbana, direitos da pessoa com deficiência, lazer e outras iniciativas essenciais.

Na área da saúde, foram investidos R$ 49.457.318,00, destacando-se o Atende Fácil Saúde, com R$ 19.970.000,00, a ampliação do Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin (R$ 6.000.000,00) e o ProntoCardio (R$ 5.163.659,50), que vão melhorar significativamente o acesso e a qualidade dos serviços médicos na cidade.

Thiago Auricchio também priorizou a mobilidade urbana, contribuindo com R$ 26.024.567,45 para a construção do novo Viaduto Independência, essencial para desafogar o tráfego e promover maior segurança nas vias municipais.

O deputado não só tem se empenhado em melhorar infraestruturas físicas, como também conquistou investimento de R$ 10 milhões no Novo Parque Tamoyo, que receberá o nome de Elis Regina, tornando-se um espaço revitalizado para lazer e convívio comunitário.

Além disso, Thiago Auricchio demonstra um forte compromisso com os direitos da pessoa com deficiência, garantindo investimentos significativos como os R$ 8 milhões no Complexo de Atenção Integral à Pessoa Com Deficiência, além de playgrounds e academias adaptadas, promovendo inclusão e acessibilidade.

Com o intuito de fortalecer o suporte a entidades assistenciais, o deputado destinou R$ 280 mil em emendas para organizações como APAE, AMAS, CIVE, Irmã Thereza e Lar Bom Repouso, contribuindo para iniciativas que beneficiam diretamente a comunidade são-caetanense.

Ao celebrar este aniversário de São Caetano do Sul, Thiago Auricchio reiterou seu compromisso de continuar trabalhando incansavelmente para o progresso e bem-estar da cidade e seus habitantes. Sua atuação é marcada pela transparência e eficiência na aplicação dos recursos públicos, garantindo que cada investimento seja um passo firme rumo ao desenvolvimento sustentável e à melhoria da qualidade de vida de todos.

“Trabalhar intensamente por São Caetano é retribuir tudo aquilo que a cidade tem feito por mim e por minha família. Tenho orgulho da nossa cidade, da nossa gente e tudo aquilo que estamos construindo ao decorrer dos anos. O nosso futuro será ainda mais próspero e de muito trabalho e determinação. Juntos, construiremos a cidade dos nossos sonhos”, conclui o deputado.