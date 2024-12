Thiago Auricchio destina recursos e viabiliza a construção do Pronto Cardio em São Caetano

A cidade de São Caetano do Sul dá um passo significativo na evolução dos serviços de saúde com a inauguração do Pronto Cardio – Unidade Hospitalar Cardiovascular Dr. Adib Jatene. Localizada no Complexo Hospitalar de Clínicas, no Bairro Olímpico, a unidade foi idealizada para oferecer atendimento de alta complexidade 24 horas, com foco no tratamento de doenças cardiovasculares e neurológicas emergenciais, como AVCs.

O destaque deste grande avanço é a colaboração decisiva do deputado estadual Thiago Auricchio, que destinou R$ 5,1 milhões em recursos para a construção da unidade. O investimento total de R$ 12 milhões também contou com a participação da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS). A entrega do Pronto Cardio marca um novo marco para a cidade e é um reflexo do compromisso contínuo do parlamentar com o fortalecimento da saúde pública local.

“A realização do Pronto Cardio é a concretização de um grande sonho para São Caetano. A cidade agora conta com uma unidade de referência no atendimento cardiovascular, que, sem dúvida, transformará a vida de milhares de pessoas. Destinei os recursos com a certeza de que este hospital será um diferencial não apenas para a cidade, mas para toda a região. A saúde é um dos pilares do nosso trabalho e, com o Pronto Cardio, temos um avanço significativo no cuidado com a nossa população”, pontua Thiago Auricchio.

O novo hospital estará equipado com tecnologia de ponta, oferecendo serviços como cateterismo, angioplastia e outras intervenções de alta complexidade. A unidade conta com 10 leitos de internação, além de leitos de isolamento e recuperação anestésica, garantindo a segurança e o conforto dos pacientes.

“São Caetano sempre foi uma cidade que se destacou pela qualidade de vida, e com o Pronto Cardio, estamos elevando ainda mais esse padrão. O apoio a projetos como esse é parte do meu compromisso com a população, e continuarei trabalhando para garantir que São Caetano seja cada vez mais uma cidade modelo, especialmente na área da saúde”, afirma o deputado estadual.

O Pronto Cardio também se tornará um centro de formação de novos profissionais de saúde. A unidade será um importante campo de estágio para alunos da Escola de Saúde da USCS, ampliando as oportunidades de capacitação na área médica.

O prefeito José Auricchio Júnior, também presente na inauguração, destacou a importância do novo serviço para a cidade. “São Caetano muda o patamar de assistência à saúde a seus moradores. Com o Pronto Cardio, estamos avançando para um nível de atendimento de alta complexidade que contribuirá para salvar muitas vidas.”

Além de ser uma importante conquista para a saúde pública de São Caetano, o Pronto Cardio faz parte do Avança São Caetano, o maior programa de obras da história da cidade, que representa um investimento de R$ 713 milhões e a criação de mais de 12 mil empregos.

Thiago Auricchio finalizou: “Estou muito orgulhoso de ter participado da viabilização deste projeto. São Caetano merece uma estrutura como esta, e com o apoio da Prefeitura e da USCS, conseguimos transformar essa grande ideia em realidade.”

Com a inauguração do Pronto Cardio, São Caetano do Sul se consolida como um verdadeiro polo de excelência em saúde, oferecendo à população uma unidade moderna e equipada para enfrentar os desafios da saúde cardiovascular.