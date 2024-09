Thiago Auricchio comemora anúncio de R$ 5,5 Bilhões em investimentos da GM

O deputado estadual Thiago Auricchio participou, ao lado do prefeito José Auricchio Júnior e do governador Tarcísio de Freitas, da cerimônia que marcou o anúncio de novos investimentos da General Motors (GM) no Brasil, com foco especial na planta de São Caetano do Sul. A montadora aportará R$ 5,5 bilhões no Estado, destinando esses recursos para o desenvolvimento de motores híbridos flex, atualização do portfólio de produtos e modernização de suas instalações produtivas e operacionais.

“Eventos como este reforçam a importância do nosso trabalho conjunto com o prefeito Auricchio em 2019 para garantir a permanência da GM na cidade. Foi essencial assegurar que a montadora continuasse em São Caetano, preservando empregos e abrindo portas para novos investimentos”, destacou Thiago Auricchio.

Em 2019, a Prefeitura de São Caetano do Sul, sob a liderança do prefeito Auricchio, lançou o ProAuto, um programa de incentivos à indústria automobilística que, posteriormente, contou com o apoio do Governo do Estado. Esse programa foi crucial para manter os empregos e afastar especulações sobre a possível saída da GM da cidade.

“O anúncio da GM representa o início de um pacote de investimentos de R$ 7 bilhões a ser implementado no Brasil entre 2024 e 2028, marcando um período de transformações significativas para a empresa. Nossa cidade será pioneira mundialmente ao oferecer a tecnologia híbrido flex da GM, o que cria um cenário promissor, com a perspectiva de geração de novos empregos diretos e indiretos, além de melhorias na infraestrutura da planta local”, afirmou o deputado estadual Thiago Auricchio.

A cerimônia de anúncio ocorreu esta semana no Centro Tecnológico da GM em São Caetano do Sul. Estiveram presentes o governador Tarcísio de Freitas, o prefeito José Auricchio Júnior e membros da alta cúpula da GM no Brasil e no mundo, incluindo Rory Harvey, vice-presidente executivo e presidente de mercados globais, Shilpan Amin, vice-presidente sênior e presidente da GM International, e Santiago Chamorro, presidente da montadora na América do Sul, entre outras autoridades.