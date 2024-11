Thiago Aquino destaca a influência do arrocha nas comunidades

Na última semana, Paraisópolis, a segunda maior comunidade de São Paulo, foi cenário de um marco cultural com a gravação do DVD “Hoje é Dia de Favela” de Thiago Aquino. O evento reuniu um público de 6 mil pessoas e contou com a participação de 800 moradores da comunidade na produção, celebrando o Dia da Favela com música, inclusão e uma superestrutura que impressionou o público presente.

A gravação destacou o arrocha, gênero que tem conquistado espaço nas comunidades do Brasil, não apenas como um ritmo, mas como uma força de identidade e acesso cultural. Para Thiago Aquino, a escolha de Paraisópolis reforça o vínculo do arrocha com as periferias. “Desde quando iniciou o projeto, há três meses, que eu venho acompanhando e visitando a comunidade, percebi que a galera gosta muito do arrocha. Com certeza esse projeto é mais um marco pela visibilidade dessas pessoas e o acesso cultural pra elas”, declarou o cantor.

O evento foi projetado para impactar tanto o público quanto a própria comunidade. A parceria com o Projeto Legado Paraisópolis gerou mais de R$ 370 mil em renda direta e indireta, empregando centenas de moradores. O impacto econômico também reflete o papel do forró e do arrocha na preservação e valorização da cultura nordestina, um traço importante na vida das comunidades: além de oferecer entretenimento acessível, esses gêneros impulsionam o comércio local e geram renda para a população.

Com um palco de 360º e uma estrutura digna de eventos internacionais, a gravação contou com as participações especiais de Manu Bahtidão, Nadson O Ferinha, Marília Tavares, Heitor Costa e Tarcisio do Acordeon, consolidando o dia como uma celebração da cultura popular brasileira e da resistência das favelas. Aos 29 anos e com mais de um bilhão e meio de streams nas plataformas digitais, Thiago Aquino reafirma seu compromisso com as raízes populares e torna-se, mais uma vez, símbolo de representatividade e valorização das comunidades brasileiras.