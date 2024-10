Thiago Aquino anuncia Nadson O Ferinha como participação no DVD “Hoje é dia de Favela”

Thiago Aquino continua impressionando os fãs com novas revelações para o tão esperado DVD “Hoje é dia de Favela”, que será gravado no dia 4 de novembro, na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. O cantor anunciou mais um grande nome para participar deste momento especial: Nadson O Ferinha. O fenômeno do arrocha e das redes sociais, que acumula mais de 5,3 milhões de ouvintes mensais, promete levar ainda mais energia e emoção ao projeto, que já conta com as presenças confirmadas de Manu Bahtidão e Tarcísio do Acordeon.

O DVD “Hoje é dia de Favela” será o maior já realizado em uma comunidade, com uma superestrutura de mais de 200 toneladas de equipamentos e dois palcos, um deles em 360º. Com a parceria do Projeto Legado Paraisópolis e da Agência InHaus, a gravação promete ser um marco na carreira de Thiago Aquino, reunindo talentos do forró e arrocha em um evento histórico para os mais de 100 mil moradores de Paraisópolis, que poderão acompanhar a festa através de telões espalhados pela comunidade.

Nadson O Ferinha ganhou destaque em 2013 com um vídeo viral, consolidando sua carreira com mais de 20 CDs e hits como “Cadê Seu Namorado Moça?”. Em 2023, lançou o CD “Seresta Para Paredão”, e em 2024 gravou seu segundo DVD, “Vibezinha do Ferinha”. Aos 21 anos, realiza cerca de 40 shows mensais e segue em ascensão no Brasil.

A escolha de Paraisópolis como cenário reforça a conexão de Thiago Aquino com suas raízes. Aos 29 anos, o cantor, que já ultrapassou a marca de um bilhão e meio de reproduções nas plataformas digitais, está consolidando seu nome no Sudeste e se prepara para um momento inesquecível em sua carreira, celebrando a força da música popular brasileira em um dos maiores eventos de 2024.