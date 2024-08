Theatro Pedro II recebe o show “A Rainha e o Poeta” no próximo domingo (18)

O “Somos Tão Jovens – Tributo Legião” apresenta em Ribeirão Preto o novo espetáculo “A Rainha e o Poeta”, que sincroniza a produção dos dois maiores ícones do rock brasileiro: Rita Lee e Renato Russo. A primeira apresentação desta nova produção acontece no próximo domingo, 18 de agosto, às 19h, no Theatro Pedro II, em Ribeirão Preto.

O show reunirá os principais hits dos dois artistas, propondo uma viagem pela vida e pela obra de ambos, com as conexões musicais e destaques que cada um construiu ao longo de suas carreiras, famosas por contribuírem de forma significativa para o sucesso e visibilidade da música brasileira.

No palco, Rita Lee será interpretada pela cantora Alessandra Freire e Renato Russo terá como intérprete Ricardo Fábio, o novo vocalista do tributo, que estreou nessa temporada de 2024.

O show marca a reformulação da banda e inaugura mais um projeto artístico depois de um período de reconstruções internas.

Neste novo trabalho, a banda investe numa formatação que dá destaque para o potencial multiartístico do novo vocalista, Ricardo Fábio, o Ricardinho do Grupo Nós (banda aclamada nos anos 1980 e que ainda existe até os dias de hoje). O tributo destaca ainda o talento de interpretação da cantora Alessandra Freire. Uma sinergia que possibilitou a junção de dois nomes do rock brasileiro no mesmo palco. “O tributo é uma homenagem merecida a dois gigantes da nossa música. A intenção é garantir aos fãs uma viagem pelos principais sucessos de Rita Lee e de Renato Russo”, explica Ricardo Fábio.

Formatação do tributo

O violonista e guitarrista Evandro Grili comenta que a montagem do show exigiu que a banda encontrasse os pontos de conexão entre as obras de Rita Lee e Renato Russo. Um trabalho que teve como ponto de partida o rock nacional. “Os dois abriram um caminho extraordinário na cena brasileira: o Renato Russo tinha visão maravilhosa sobre a vida e a Rita Lee atraiu fãs com sua irreverência – ela teve que quebrar todas as barreiras para ser protagonista da música brasileira e do rock, que tradicionalmente é um ambiente masculino. E chegou com a sua força, sua leveza, suas canções de amor e com o seu rock paulistano. E, fez tudo isso acontecer”, destaca.

Diante destas trajetórias de sucesso, a escolha do repertório foi outro desafio, pois reúne cerca de 24 músicas – sendo a média de 12 para cada artista. “Embora seja apenas uma pequena mostra do poder de suas obras, há uma vantagem nisso: traremos ao palco os maiores sucessos dos dois artistas, transformando o show em uma verdadeira viagem pela trilha sonora de nossas vidas”, acrescenta Grili.

Identificação com o público

Quem não lembra de uma das letras marcantes de Renato Russo ou de Rita Lee? Os músicos do tributo garantem que os fãs que viveram a adolescência ou as fases infantil ou adulta, nos anos 80 e 90, certamente têm uma ligação com algumas destas canções. Pelo menos é o que eles constatam a cada apresentação de seus tributos. “É incrível como uma obra atemporal de ícones de nossa música reverbera no imaginário coletivo por várias gerações. Hoje, encontramos na plateia fãs de todas as idades, que têm memórias afetivas com esses dois talentos do rock nacional. Mas é simples de compreender: eles produziram uma obra vasta, poderosa e que transcende gerações”, analisa Ricardo Fábio.

Após pesquisas e o mergulho no trabalho dos dois artistas, a banda levantou vários eixos de intersecção entre Rita Lee e Renato Russo e vai mostrar esses elos que são característicos na produção deles. “Rita Lee cantou músicas que trataram do cinema com o tradicional refrão ‘no escurinho no cinema’ e o Renato Russo fez ‘Vamos Fazer um Filme’. Rita pediu por mais saúde e Renato clamou por um país mais justo. Os dois exerceram um papel importante na nossa sociedade através das expressões de seus talentos artísticos”, conclui Alessandra Freire.

Inteligência Artificial

E na era da inteligência artificial, a banda se valeu deste recurso para a concepção do novo projeto. Segundo o músico Evandro Grili, as ferramentas de IA ajudaram a indicar pontos de ligação entre Rita Lee e Renato Russo. “Os materiais disponíveis na internet nos apontaram as músicas mais executadas de ambos artistas e a conexão de temas nas canções, o que muito contribuiu também para concepção de cenários e figurinos”, revela.

Planos e turnês

Formado há quase oito anos, o tributo “Somos Tão Jovens – Legião” estreou em 2016, no aniversário de 20 anos da morte de Renato Russo, em 11 de outubro de 2016. Até aqui, foram mais de 50 apresentações, sempre para públicos heterogêneos e ecléticos, por todo o País.

Ao abrir a agenda de shows em Ribeirão Preto, o “Somos Tão Jovens – Tributo Legião” tem no radar, ainda, planos de ir para a estrada novamente, fazendo jus ao título que recebeu ao longo de sua história como o maior Tributo Legião Urbana do Brasil.

SERVIÇO – Show “A Rainha e o Poeta” – Somos Tão Jovens – Tributo Legião”

Data e horário: 18 de agosto | 19h

Local: Theatro Pedro II – Rua Álvares Cabral, 370, centro, Ribeirão Preto/SP

https://www.bilheto.com.br/comprar/2533/a-rainha-e-o-poeta

Produção: CMS Produtora e Nova Digital

Classificação: Livre