The Friends™ Experience: The One In São Paulo segue em temporada na capital paulista

Criada pela Warner Bros. Discovery Global Experiences, Original X Productions e Warner Bros. Television Group, em parceria com a Fever, THE FRIENDS™ EXPERIENCE: THE ONE IN SÃO PAULO celebra o sucesso de um dos programas de TV mais assistidos de todos os tempos. A experiência, que já é um sucesso, está em temporada no Shopping Cidade São Paulo (localizado no coração da capital paulista), com sessões de terça a domingo. Por lá, os fãs têm a oportunidade de reviver momentos e cenários icônicos da série, tornando a visita uma verdadeira experiência nostálgica e emocionante.

Com sedes principais em Nova York, Londres e, em breve, em Las Vegas, e tendo percorrido mais de 20 cidades nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa e Austrália, a THE FRIENDS™ EXPERIENCE: THE ONE IN SÃO PAULO desembarca pela primeira vez na América do Sul e transporta o público diretamente para as cenas e memórias que vivem na imaginação dos fãs da série.

Repleta de recriações interativas de cenários nostálgicos, a The Friends™ Experience oferece aos visitantes inúmeras oportunidades de explorar a história da série e recriar algumas de suas cenas favoritas, como posar em frente à porta roxa de Rachel e Monica, relaxar nas poltronas de Chandler e Joey, ajudar Ross a mover o famoso sofá “pivot” ou se sentar no icônico sofá laranja em uma recriação do Central Perk.

O público também pode desfrutar de comidas e bebidas no THE FRIENDS™ EXPERIENCE: THE ONE IN SÃO PAULO. Eles podem adquirir um combo de café e biscoitos, da Biscoitê, por mais R$35,00, disponíveis na cafeteria. Os fãs também poderão visitar a loja The FRIENDS™ EXPERIENCE, onde encontrarão uma seleção de mercadorias.

Com uma combinação única de interatividade, recriações de cenários icônicos e momentos inesquecíveis, a THE FRIENDS™ EXPERIENCE: THE ONE IN SÃO PAULO não só reafirma o legado duradouro da série, mas também oferece uma oportunidade única de nostalgia e diversão em um só lugar. Prepare-se para mergulhar no universo de FRIENDS™ e criar memórias em cenários emblemáticos dessa, que é uma das séries mais conhecidas do mundo.

THE FRIENDS™ EXPERIENCE: THE ONE IN SÃO PAULO é apresentada por Ministério da Cultura e Nubank; conta com patrocínio de Sem Parar e tem como media partners Rádio Mix, Uol e São Paulo Secreto. O parceiro operacional local é a Businessland. Clientes Nubank tiveram pré-venda exclusiva e contarão com benefícios exclusivos na compra de ingressos durante a temporada.

SERVIÇOTHE FRIENDS™ EXPERIENCE: THE ONE IN SÃO PAULO

Shopping Cidade São Paulo – Av. Paulista, 1230 – Bela Vista, São Paulo – SP.

Acessibilidade: O evento conta com recursos para audiodescrição e libras.

Ar-condicionado: Sim.

Classificação Etária: Sujeito à classificação indicativa.

DATA E HORÁRIOS

Data: Até 9/3/25

Horário de funcionamento: Terça a domingo – das 11h às 21h. Consulte horários disponíveis.

INGRESSOS

Valor: A partir de R$39,90 (meia-entrada).

Ingressos