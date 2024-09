The Friends™ Experience será aberta em SP, ainda este ano

The FRIENDS™ Experience chegará a São Paulo ainda este ano como parte da comemoração do 30º aniversário de FRIENDS™. Os fãs poderão recriar suas cenas favoritas e celebrar alguns dos momentos mais icônicos da série de televisão mundialmente amada em uma experiência incrivelmente interativa, criada pela Warner Bros. Discovery Global Experiences, Original X Productions, Warner Bros. Television Group, em parceria com Fever, e operado localmente pela Businessland.

A pré-venda e venda geral de The FRIENDS™ Experience: The One in São Paulo serão anunciadas no dia 22 de setembro, data em que a série de TV comemora 30 anos de sua estreia.

A experiência acontece no Shopping Cidade São Paulo, que fica na Avenida Paulista, coração da cidade. Apresentando uma variedade de recriações interativas e cheias de nostalgia, The FRIENDS™ Experience oferece aos visitantes muitas oportunidades de explorar a história do show e recriar algumas de suas cenas favoritas, como posar em frente à porta roxa de Rachel e Monica, relaxar em Chandler e as poltronas reclináveis ​​de Joey, ajudando Ross a mover seu sofá pivô ou sentando-se no icônico sofá laranja em um Central Perk totalmente recriado.

The FRIENDS™ Experience: The One in São Paulo é apresentado pelo Ministério da Cultura e Nubank, tem patrocínio da Sem Parar e tem como media partners Rádio Mix e São Paulo Secreto.

MAIS INFORMAÇÕES

Site Oficial: http://saopaulo.friendstheexperience.com/