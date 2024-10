Thai Spinello reforça a luta pelos direitos das mulheres

No dia 25 de outubro, data que marca o Dia Internacional Contra a Exploração da Mulher, a vereadora Thai Spinello (PSD) enfatizou a importância da reflexão sobre as diversas formas de violência e exploração que as mulheres enfrentam em todo o mundo e a necessidade da formulação de políticas públicas eficazes.

Thai Spinello destacou o papel do poder público na defesa dos direitos das mulheres, promovendo políticas e ações que visem sua proteção. “Neste contexto, é imprescindível que as autoridades se unam em um compromisso firme contra a exploração em suas múltiplas formas: seja no trabalho, na violência doméstica, na exploração sexual ou em qualquer outra prática que desrespeite a dignidade da mulher”, afirmou.

Para a parlamentar, é responsabilidade de todos zelar pela segurança e dignidade das mulheres, garantindo que elas tenham um espaço de respeito e liberdade, promovendo um futuro onde possam viver sem medo e com oportunidades iguais.

“É preciso que as políticas públicas se integrem, promovendo um atendimento eficaz e humanizado às vítimas, além de campanhas educativas que conscientizem a população sobre os direitos das mulheres e as formas de prevenção à violência”, complementou Thai Spinello.