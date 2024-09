TFSports e ECP esperam mais de 3,5 mil atletas em etapa inédita de circuito de corridas

A TFSports, plataforma que integra os eventos e experiências de bem-estar da Track&Field, e o Esporte Clube Pinheiros esperam receber mais de 3,5 mil atletas em etapa inédita do Santander Track&Field Run Series. A tradicional prova, que, pela primeira vez, faz parte do maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas, acontece no dia 15 de setembro e irá celebrar os 20 anos do circuito e os 125 anos do Pinheiros.

Com uma arena montada na pista de atletismo do clube, um local ícone que já revelou grandes atletas, o evento irá proporcionar aos participantes diversas ativações que vão desde massagens a penteados, até degustações de produtos e um show exclusivo de Wilson Simoninha. Com saída e chegada no Clube, os percursos, de 5 e 10 km, serão realizados na Marginal Pinheiros, na altura da Rua Tucumã

Ainda restam algumas vagas disponíveis e as inscrições podem ser realizadas no aplicativo da TFSports. Todos os corredores inscritos recebem um kit exclusivo com camiseta Thermodry e Gym Bag e quem completa as provas também ganha medalha e camiseta Finisher. A retirada dos kits será realizada entre os dias 7 e 14 de setembro, na Track&Field do Shopping Iguatemi. No dia da etapa, haverá estacionamento disponível aos inscritos. *

Os associados do Clube têm 25% de desconto na inscrição e, também, participarão de uma premiação exclusiva em que os cinco primeiros colocados receberão troféus exclusivos. *

*Confira no regulamento da inscrição do evento maiores detalhes.

Serviço Etapa Esporte Clube Pinheiros

Data: 15 de setembro

Horário: largada prevista para às 6h30 para 10km; 7h20 para o percurso de 5km

Entrega dos kits: 7 a 14 de setembro na Track&Field do Shopping Iguatemi

Inscrições: Link