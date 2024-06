Tetracampeão Branco conversa com atletas da base do Azulão na USCS

A noite desta quinta-feira foi de muito aprendizado para jovens atletas do São Caetano e seus familiares.

O Tetracampeão e Diretor das categorias de base da Seleção Brasileira, Branco foi até a Universidade de São Caetano do Sul (USCS) para uma palestra onde falou sobre sua carreira, conquistas e experiências dentro do futebol.

O presidente do clube, Jorge Machado, amigo de Branco há muitos anos estava satisfeito com a presença do dirigente da seleção brasileira na cidade.

“Eu e o Branco chegamos juntos no Fluminense na década de 1980 e desde então temos uma grande amizade e respeito mútuo. Ter uma pessoa tão importante podendo dividir seu conhecimento com nossos atletas é a confirmação que estamos no caminho certo de gestão no São Caetano “, declarou Jorge Machado.

Branco além de explanar sobre sua trajetória no esporte ainda respondeu perguntas de atletas e familiares por quase duas horas. “Achei maravilhoso a oportunidade de conversar com esses garotos e seus pais. O nível dos questionamentos foi muito positivo com perguntas pertinentes e de muita relevância neste processo de formação de novos jogadores. O São Caetano está de parabéns e em breve o veremos novamente nas grandes competições nacionais”, disse Branco.

O diretor das categorias de base do clube, Ricardo Puerta também participou da apresentação e enalteceu o trabalho do tetracampeão Branco que está atento a novos jogadores em todas as equipes do país. “A presença do Branco aqui em São Caetano nos dá a certeza que nosso trabalho e esforços estão sendo vistos e que nossos jogadores terão condições e oportunidades”, finalizou.

Os profissionais das comissões técnicas da base também marcaram presença no encontro.