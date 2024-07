TETO Brasil, Airbnb e Fuplastic entregam moradias sustentáveis em Carapicuíba

A moradia semente ECO sustentável é um projeto inovador da TETO Brasil, organização que atua desde 2006 pela superação da pobreza por meio da construção de moradias e projetos de infraestrutura nas favelas mais precárias do Brasil. O método utiliza blocos modulares de plástico reciclado em substituição a outros meios construtivos. Em junho, a ONG realizou a entrega de mais duas moradias na comunidade Porto de Areia, em Carapicuíba, São Paulo, totalizando três entregas até o momento.

As beneficiadas Thayse Maria e Arivancleide Santos de Oliveira receberam das mãos dos voluntários da TETO as chaves de suas novas casas. A construção foi possível graças à parceria institucional da organização com a Fuplastic – Indústria brasileira com soluções inteligentes e sustentáveis para construção e desenvolvedora do bloco – e o financiamento do Fundo Comunitário do Airbnb.

“Causa impacto uma moradia com tecnologia avançada em meio a uma comunidade em situação precária”, destaca Ygor Santos Melo, gerente social da TETO Brasil. “Esse é o nosso objetivo, impactar a vida da pessoa que recebe a moradia e a sociedade, mostrando que unidos e com um esforço comum podemos transformar a realidade de vida de muitas famílias”, conclui ele.

“É uma honra para o Airbnb, através do Fundo Comunitário do Airbnb, contribuir com o projeto piloto de construção ecossustentável. O efeito positivo de uma construção como essa é notado por todo o entorno e por todos que se envolvem neste projeto. Proporcionar moradia digna para pessoas é um ato importante e o Airbnb tem orgulho de ser parceiro da TETO nesta missão”, explica Aleksandra Ristovic, Gerente de Relações Institucionais e Governamentais do Airbnb no Brasil.

Além de promover a dignidade, a construção dessa moradia traz o senso de pertencimento à família assistida. “Com uma montagem fácil, a própria família consegue ajudar encaixando os blocos, o que cria o envolvimento e o sentimento de pertencer nos moradores”, conta Bruno Frederico, CEO da Fuplastic. “O plástico reciclado, em nossas mãos, vira uma moradia de qualidade, com conforto térmico e acústico, sustentável e digna”, ressalta.

Juntas, as duas casas foram construídas com 5.000 blocos modulares parecidos com Lego gigante – feitos de plástico reciclado e que ressignificam cerca de 2.500 kg de resíduos retirados da natureza e transformados em um bem durável. Eles são fabricados a partir da reciclagem do polipropileno, um polímero termoplástico produzido com a polimerização do gás propileno ou propeno, que pode ser facilmente moldado quando submetido às altas temperaturas. Este tipo de plástico é encontrado em embalagens, cadeiras, peças automotivas, brinquedos e copos, por exemplo.

A TETO, em parceria com a Airbnb, tem o objetivo de entregar mais seis moradias como essa para a comunidade em 2024.