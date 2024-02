Testes de saúde e sessões de massoterapia: ViaMobilidade oferece serviço gratuito de cuidados com o passageiro

Assumindo um compromisso contínuo com o bem-estar dos passageiros, a ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação e manutenção das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos, retoma ações gratuitas de saúde durante o mês de fevereiro. Entre as 10h e 16h, clientes terão uma experiência de cuidado integral por meio do serviço de aferição de pressão arterial, testes de glicemia e colesterol, realizado por equipes de saúde.

Em parceria com o Instituto CCR, o programa itinerante Caminhos para a Saúde tem como objetivo levar ações de saúde e bem-estar a diferentes pontos da região metropolitana de São Paulo. A iniciativa é uma oportunidade de proporcionar atendimento profissional especializado para o público que depende do transporte coletivo para a locomoção.

As estações das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda também serão contempladas com o serviço de um massoterapeuta especializado na técnica de quick massage (massagem rápida). Essa opção é uma oportunidade para que clientes desfrutem um momento relaxante durante o trajeto.

Por fim, os profissionais de saúde estarão à postos para identificar possíveis alterações nos resultados dos exames e orientar o paciente a buscar pela unidade de saúde mais próxima do local. Confira as datas disponíveis:

Serviço: Caminhos para Saúde

Data: 2 de fevereiro

Horário: 10h às 16h

Local: Estação Jandira (Linha 8-Diamante)

Serviço: Equipe de saúde e Massoterapeuta

Data: 9 de fevereiro

Horário: 10h às 16h

Local: Estação Itapevi (Linha 8-Diamante)

Serviço: Equipe de saúde e Massoterapeuta

Data: 16 de fevereiro

Horário: 10h às 16h

Local: Estação Pinheiros (Linha 9-Esmeralda)

Serviço: Equipe de saúde e Massoterapeuta

Data: 22 de fevereiro

Horário: 10h às 16h

Local: Estação Bruno Covas/Mendes-Vila Natal (Linha 9-Esmeralda)

Serviço: Equipe de saúde e Massoterapeuta

Data: 23 de fevereiro

Horário: 10h às 16h

Local: Estação Grajaú (Linha 9-Esmeralda)

Serviço: Equipe de saúde e Massoterapeuta