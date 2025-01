Teste do Monotrilho da Linha 17-Ouro Marca Avanços no Transporte de São Paulo

No último dia 24 de novembro, um trem do monotrilho da Linha 17-Ouro do metrô de São Paulo realizou sua primeira viagem teste entre as futuras estações Washington Luís e Brooklin Paulista. A informação foi oficialmente divulgada nesta segunda-feira, dia 27.

A viagem testou um percurso de aproximadamente 800 metros, utilizando a energia das baterias do veículo. Essa funcionalidade é um recurso importante que permite ao trem operar autonomamente por até 8 km, garantindo uma camada adicional de segurança em caso de interrupções no fornecimento elétrico.

Durante o teste, foram analisados diversos aspectos técnicos relacionados ao funcionamento do monotrilho. Ao todo, a Linha 17-Ouro contará com cinco trens, cada um com capacidade para transportar até 616 passageiros.

O início das operações no primeiro trecho da linha, que conectará o aeroporto de Congonhas à estação Morumbi da Linha 9-Esmeralda, está previsto para ocorrer em 2026. Além disso, o monotrilho promoverá integração com a Linha 5-Lilás, ampliando ainda mais as opções de mobilidade na região.

As autoridades estaduais projetam que a nova linha tenha a capacidade de atender cerca de 100 mil usuários diariamente. Com um investimento estimado em R$ 5,8 bilhões, a implementação do monotrilho está em uma fase avançada, conforme informações do Metrô.

Nesta mesma segunda-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou também a inauguração da estação Varginha da Linha 9-Esmeralda. Esta estação começará suas operações de forma provisória com assistência operacional.

Vale ressaltar que a inauguração da estação ocorre após um atraso significativo de dez anos. O projeto original foi lançado em 2012 e as obras tiveram início posteriormente.