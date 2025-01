Dave Matthews toca em São Paulo no Best of Blues and Rock

Confirmado como um dos headliners do festival Best of Blues and Rock, em São Paulo, Dave Matthews também estará presente no Fire Aid, iniciativa que consiste em shows beneficentes que serão realizados no dia 30 de janeiro, em Los Angeles, em prol das vítimas dos incêndios florestais. O músico se apresentará ao lado de diversos outros grandes artistas da música mundial, como John Mayer, Red Hot Chilli Peppers, Lady Gaga, Kate Perry e Billie Eilish, que também fazem parte do line-up do festival.

Já no Brasil, a Dave Matthews Band desembarca em junho, para shows nos dias 7 (sábado) e 8 (domingo), como atração principal no Best of Blues and Rock, festival realizado pela Dançar Marketing, que acontece no Parque Ibirapuera. Além dos americanos, o line-up já confirmou o inglês Richard Ashcroft (The Verve) e os brasileiros do Barão Vermelho. Os ingressos estão a venda pelo site: www.eventim.com.br/bestofbluesandrock

A Dave Matthews Band é reconhecidamente uma das bandas mais influentes e dedicadas às questões sustentáveis. Para suas turnês, foram adotadas diversas medidas ecológicas, como a redução da emissão de carbono e utilização de biocombustíveis. O grupo também estabeleceu a Fundação Bama Works, que se dedica a apoiar causas sociais e ambientais.

SERVIÇO:

Best of Blues and Rock

Data: 07 e 08 de junho de 2025 (sábado e domingo)

Local: Plateia externa do Auditório Ibirapuera: Av. Pedro Álvares Cabral – Ibirapuera – São Paulo/SP

Classificação: 16 anos (menores podem comparecer acompanhados de responsável legal).

Ingressos: Lote 2 a partir de R$ 405,00 (meia-entrada).

Vendas: Link

Bilheteria oficial: (sem taxa de conveniência): Morumbis (Bilheteria 5, próximo ao portão 15 – Av. Giovanni Gronchi, 1866). Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h (não funciona em feriados e emendas de feriados).

Importante: adquira seus ingressos na plataforma oficial. A Dançar Marketing e a Eventim não se responsabilizam por ingressos adquiridos em plataformas não oficiais de vendas.

Realização: Dançar Marketing