Confira 5 festivais de música no Brasil para não perder em 2025

Em 2025, o Brasil vai ser o destino definitivo para quem vive e respira música. De grandes festivais de música eletrônica a eventos que celebram o indie, pop e rap, o país vai ferver com festas épicas que vão marcar o ano. Se você é daqueles que não perde uma batida, prepare-se para embarcar na agenda de festivais mais quente de todos os tempos. Fique de olho nos eventos que vão acelerar o coração dos brasileiros no próximo ano!

Lollapalooza Brasil – 28, 29 e 30 de março (São Paulo, SP)

Divulgação

O Autódromo de Interlagos se torna o epicentro da música e da cultura ao receber o Lollapalooza 2025, o festival que combina pop, rock, eletrônico, indie e rap em uma programação imperdível. Reconhecido por reunir grandes atrações internacionais, o evento celebra a diversidade do público e a fusão vibrante de diferentes culturas musicais, oferecendo uma experiência única para todos os gostos.

Data: 28, 29 e 30 de março – 2025

Local: Autódromo de Interlagos, São Paulo, SP

Atrações confirmadas: Olivia Rodrigo, Rüfüs Du Sol, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Justin Timberlake, Tool, Benson Boone, Foster the People e mais.

Ingressos: Já disponíveis!

Warung Day Festival – 3 de maio (Curitiba, PR)

Divulgação

Em 3 de maio de 2025, a Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, será palco da 10ª edição do Warung Day Festival. Comemorando uma década de sucesso, o evento promete 12 horas de música ininterrupta e três palcos simultâneos. A edição garante uma experiência histórica e única para o público, com performances que vão agitar o cenário eletrônico da capital paranaense de forma emocionante. A pré-venda dos ingressos já está disponível, com descontos exclusivos para membros do Clube Blueticket, além da opção de Meia Social, que garante ingresso mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Data: 3 de maio – 2025

Local: Pedreira Paulo Leminski, Curitiba, PR

Atrações confirmadas: O line-up completo ainda será anunciado, mas o festival já trouxe grandes nomes da música eletrônica em edições anteriores, como Black Coffee, Eli Wasa, Sarah Stenzel, Mochakk, Antdot e Chris Stussy. Fique atento para mais novidades no perfil oficial @warung_dayfestival

Ingressos: Pré-venda disponível!

Coolritiba – 17 de maio (Curitiba, PR)

Divulgação

Na sua 7ª edição, o Coolritiba retorna à Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, para unir música, arte e consciência ambiental. Celebrando a rica cultura da cidade, o festival solidifica Curitiba como um dos maiores polos culturais do Brasil. Com um line-up eclético que abrange MPB, pop, indie e rap, o evento se torna uma verdadeira celebração da criatividade, autenticidade e sustentabilidade.

Data: 17 de maio – 2025

Local: Pedreira Paulo Leminski, Curitiba, PR

Line-up: Caetano Veloso, Liniker, Matuê, João Gomes, Fresno, Yago Oproprio e outros grandes nomes que garantem uma experiência imperdível.

Ingressos: Os ingressos já podem ser adquiridos e estão no 3º lote de venda

Tomorrowland Brasil – 10 a 12 de outubro (Parque Maeda, Itu, SP)

Divulgação

O “Povo do Amanhã” pode começar a se preparar para um novo capítulo incrível na história do Tomorrowland Brasil. Em 2025, o festival chega com o tema LIFE, que leva os participantes a uma jornada para o reino mítico de Silvyra, um mundo mágico repleto de criaturas e paisagens deslumbrantes. O evento promete um espetáculo audiovisual com o LIFE Mainstage, que já conquistou corações na edição de 20 anos do Tomorrowland na Bélgica.

Data: 10 a 12 de outubro de 2025

Local: Parque Maeda, Itu, SP

Atrações confirmadas: Disponível em breve

Ingressos: Vendas disponíveis a partir de fevereiro de 2025.

Rock the Mountain – 31 de outubro, 1 e 2 de novembro (Petrópolis, RJ)

Divulgação

Entre as montanhas da serra fluminense, o Rock the Mountain oferece um dos ambientes mais encantadores para curtir boa música. Conhecido por seu cenário natural de tirar o fôlego e um público que ama arte, o festival é um ponto de encontro para quem aprecia indie, MPB e eletrônico.

Data: 31 de outubro, 1 e 2 de novembro – 2025

Local: Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, Petrópolis, RJ

Atrações confirmadas: Jorja Smith, Ney Matogrosso, Liniker, Gloria Groove, Baiana System e mais de 100 artistas a serem anunciados.

Ingressos: Os ingressos já podem ser adquiridos e estão no 6º lote de venda