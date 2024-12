Teste do Chevrolet Trailblazer High Country – Uma bruta mais polida

Em maio deste ano, um mês depois da chegada da linha 2025 da Chevrolet S10, foi apresentada linha 2025 do utilitário esportivo Trailblazer, que compartilha a plataforma com a picape. O SUV médio-grande sobre longarinas produzido em São José dos Campos (SP) incorporou as novidades mostradas na S10: evoluções no motor, novo câmbio, renovação do painel de instrumento e da central multimídia, suspensão e direção com nova calibração, inclusão de novos recursos ADAS e atualização do design frontal. O SUV passou a ser comercializado na versão única High Country, que substituiu a Premier. O Trailblazer High Country é oferecido no site da Chevrolet por R$ 379.990, preço que vale somente para a cor metálica Azul Eclipse. A sólida Branco Summit (a do modelo testado) acrescenta R$ 950 e as metálicas Prata Shark, Preto Ouro Negro e Cinza Topázio somam R$ 2.050 à fatura.

Embora o preço torne o maior SUV da Chevrolet um tanto difícil de se ver pelas ruas brasileiras, é um valor competitivo em relação ao eterno rival, o Toyota SW4, veículo de porte similar derivado da picape Hilux. Produzido na Argentina, o SUV da marca japonesa tem preços de R$ 390.590 a R$ 437.890 nas configurações com sete lugares – há uma opção com cinco lugares, que parte de R$ 384.190. Na disputa particular entre os dois modelos, apesar de ser mais caro, o SW4 leva ampla vantagem. De janeiro e novembro de 2024, vendeu 15.854 unidades, enquanto o Traiblazer emplacou apenas 1.767 unidades. Cerca de 80% dos Trailblazer “made in Brazil” saem por vendas diretas, principalmente para frotas policiais dos governos Federal, estaduais e municipais.

Na parte mecânica do Trailblazer, o motor 2.8 turbodiesel de quatro cilindros em linha foi retrabalhado para atender às normas L8 do Proconve, que entram em vigor em janeiro de 2025. Um novo câmbio automático de 8 velocidades tomou o lugar do antigo de 6 marchas. O conjunto agora entrega 207 cavalos de potência e 52 kgfm torque – antes eram 200 cavalos e 51 kgfm. E o torque máximo passa a estar disponível já a 1.600 rpm – antes, chegava em 2 mil rpm. Com isso, o zero a 100 km/h evoluiu de 10,3 segundos para 9,5 segundos. Já a máxima foi mantida em 180 km/h, limitada eletronicamente. Os amortecedores ganharam nova calibração e a geometria da suspensão foi modificada por conta das bitolas alargadas, tudo para acompanhar as evoluções na performance. As capacidades para o off-road – com tração 4×2 com acoplamento para 4×4, reduzida e bloqueio do diferencial traseiro – foram mantidas.

Visualmente, as mudanças ficaram mais concentradas na frente. Com 4,89 metros de comprimento, 1,90 metro de largura, 1,84 metro de altura e 2,85 metros de distância de entre-eixos, O SUV está mais robusto e claramente inspirado na Silverado. Com fartos cromados, a grade cresceu em todas as direções – agora se estende de uma lateral à outra e desde a linha do capô até o para-choque. O conjunto óptico em leds traz faróis afilados sob uma linha de leds, que faz o papel de luz de circulação diurna e assinatura luminosa. O capô traz uma depressão central e dois vincos laterais. As rodas de liga leve aro 18 ganharam um novo desenho. Na traseira, as lanternas mantiveram o formato, perderam a moldura cromada interna e ganharam uma sobrelente fumê, do tipo “máscara negra”. Na cabine, a tela da central multimídia de 11 polegadas passa a ser integrada ao painel digital de 8 polegadas. Console frontal, parte dos painéis das portas, volante e coifa da alavanca de câmbio trazem revestimento em couro sintético. Os bancos foram redesenhados para dar maior apoio ao corpo e são forrados com couro sintético, em duas tonalidades. Detalhes em preto brilhante e cromado valorizam o habitáculo.

Os itens de conforto foram preservados: direção, travas, espelhos e vidros elétricos, ar-condicionado automático, banco com ajustes elétricos para o motorista, controle de cruzeiro, sensores de chuva, de luz e de obstáculos dianteiros e traseiros e câmera de ré. A central multimídia oferece Wi-Fi 4G com roteador para até sete aparelhos e espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. Já as tecnologias de segurança foram reforçadas com itens como alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro e chave presencial para travas e partida do motor. Não há o controle de cruzeiro adaptativo, porém, os itens já existentes – como alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, monitor de faixa, controle de estabilidade e tração e seis airbags – foram mantidos na linha 2025.

Experiência a bordo

Ampla sala de estar

O upgrade da linha 2025 fez bem ao Trailblazer, que ganhou competitividade com o acabamento interno mais esmerado e as telas de painel e central multimídia mais modernas. O acesso é favorecido pelas grandes portas, mas os estribos e as alças de apoio são importantes para superar a altura avantajada do utilitário esportivo. A ergonomia do banco é correta, o ajuste de profundidade do volante, introduzido no modelo 2025, se soma à regulagem de altura e facilita a tarefa de achar a melhor posição para dirigir. O espaço interno é generoso, especialmente nas duas primeiras fileiras de bancos. A terceira oferece uma posição um tanto mais ereta, e chegar até lá exige um nível de flexibilidade normalmente só disponível em jovens. As saídas de ar-condicionado para a parte traseira da cabine ficam no teto.

O acabamento da versão High Country entrega mais requinte que o Trailblazer “top” anterior. A percepção de evolução no padrão de qualidade dos materiais é notável e reforçada em vários detalhes. Bancos e console frontal são revestidos em couro, com detalhes cromados. A suspensão retrabalhada filtra melhor as irregularidades e reduz os solavancos. O painel digital interativo e a nova tela de 11 polegadas na central multimídia contribui para modernizar o ambiente. Com sete lugares, o espaço para a bagagem fica restrito (205 litros), mas atinge bons 544 litros com a configuração para cinco ocupantes.

Impressões ao dirigir

Força a favor

As mudanças promovidas no trem de força do Tailblazer para atender às exigências da fase L8 do Proconve beneficiaram as performances e ainda tornaram o SUV mais econômico. O motor Duramax ganhou sete cavalos e um kgfm, passando para 207 cavalos e 52 kgfm. A nova faixa de torque máximo, mais baixa – já presente em 1.600 rpm –, conjugado com o câmbio automático de 8 marchas, rentabilizou o desempenho tanto no asfalto, com arrancadas e retomadas mais fortes, quanto no off-road, com mais disposição em giros muito baixos. O 2.8 turbodiesel parece estar sempre pronto para reagir ao comando do acelerador, e o atraso de resposta que era visto com a transmissão de 6 marchas deixou de existir. As trocas de marchas são suaves, e é possível de se comandar a caixa manualmente, usando a alavanca do seletor. Na aferição do Programa de Etiquetagem do Inmetro, o Trailblazer High Country teve médias de 9,2 e 11,2 km/l na cidade e na estrada, melhor que os 8,2 e 10,3 km/l obtidos pela linha 2024 do SUV.

O conjunto suspensivo ganhou geometria e calibragem novas para aprimorar o comportamento. O funcionamento suave é um destaque, e o isolamento acústico da cabine também evoluiu notavelmente. As mudanças incrementaram o conforto de rodagem e corrigiram uma tendência à flutuação que o modelo anterior apresentava em velocidades mais altas. Nos trechos sinuosos ou em pistas onduladas, os movimentos da carroceria parecem estar mais bem administrados. No off-road, o curso longo da suspensão facilita a superação de obstáculos e desníveis. Recursos como tração 4×4 com reduzida e bloqueio de diferencial traseiro ajudam a transpor situações mais críticas. O Trailblazer High Country 2025 ganhou recursos ADAS relevantes, como os alertas de ponto cego e de tráfego cruzado traseiro. Complementam a atuação de outros já existentes, como o alerta de colisão com frenagem automática e o monitoramento de faixa (que alerta quando o veículo muda de faixa sem acionamento da seta). Mas ainda falta o controle de cruzeiro adaptativo, desejável em modelos desta faixa de preços.

Ficha técnica

Chevrolet Trailblazer High Country

Motor: a diesel, dianteiro, longitudinal, 2.776 cm³, turbinado com intercooler, com quatro cilindros em linha e 16 válvulas e injeção direta de combustível

Potência: 207 cavalos a 3.600 rpm

Torque: 52 kgfm a 1.600 rpm

Transmissão: automático de 8 marchas. Tem controle de tração. Tração 4×2, 4×4 e 4×4 com reduzida, controlada por seletor eletrônico rotatório

Carroceria: utilitário esportivo montado sobre longarinas com quatro portas e sete lugares

Dimensões: 4,89 metros de comprimento, 1,90 metro de largura, 1,84 metro de altura e 2,85 metros de distância de entre-eixos

Suspensão: dianteira independente com braços articulados, molas helicoidais, barra estabilizadora e amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados, traseira com barra de torção com molas helicoidais e amortecedores hidráulicos e pressurizados

Pneus: 265/60 R18

Freios: dianteiros com discos ventilados e traseiros com discos sólidos, ABS com EBD de série

Peso: 2.161 quilos

Porta-malas: 205 litros com sete lugares e 554 litros com cinco lugares

Tanque de combustível: 76 litros

Preço: parte de R$ 379.990. A cor sólida Branco Summit (a do modelo testado) acrescenta R$ 950 e totaliza a R$ 380.940