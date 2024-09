Teste da Ram Rampage Laramie turbodiesel – Poder com status

Quinto modelo produzido no Polo Automotivo Stellantis de Goiana, Pernambuco, e o primeiro da marca Ram criado e desenvolvido no Brasil, a Rampage é uma picape considerada intermediária. Ou seja, ocupa um segmento posicionado entre as compactas com chassi em monobloco (Fiat Strada e Volkswagen Saveiro) em as médias com plataforma em longarinas (Toyota Hilux, Chevrolet S10 e Ford Ranger). Contudo, a Rampage recorre a um nível de acabamento mais requintado para posicionar-se em um patamar acima das outras intermediárias, como a Fiat Toro, a Renault Oroch, a Chevrolet Montana e a Ford Maverick. A plataforma da Rampage é derivada da Toro, mas estreou no Brasil com o Jeep Renegade e posteriormente foi adaptada também para os Jeep Compass e Commander – os cinco modelos são produzidos na mesma fábrica do grupo Stellantis em Pernambuco.

O nome Rampage é inspirado na palavra inglesa que tem tradução livre de “agitação”, “barulho”, “alvoroço” ou “fúria” – a nomenclatura foi usada anteriormente na picape leve norte-americana Dodge Rampage, nos anos 80. E a primeira Ram “made in Brazil” de fato agitou o segmento desde o lançamento, em junho de 2023, e logo tonou-se o modelo mais vendido da marca de picapes norte-americana no mercado brasileiro. Este ano, emplacou 13.510 exemplares de janeiro a julho – na briga das intermediárias, fica atrás das 28.853 da Toro e das 15.373 da Montana e à frente das 7.308 da Oroch e das 1.746 da Maverick.

A Rampage está disponível em cinco versões e duas opções de motorização. A Rebel e a Laramie utilizam o propulsor turbodiesel 2.0 Multijet, de 170 cavalos de potência e 38,8 kgfm de torque, ou o 2.0 Hurricane 4 turbo a gasolina, de 272 cavalos e 40,8 kgfm. Os preços das duas Rebel são de R$ 239.990 e R$ 249.990, enquanto os da Laramie ficam em R$ 249.990 e R$ 259.990, sendo que as variantes mais caras são impulsionadas com o motor a gasolina. Já a topo de linha R/T é equipada exclusivamente com o Hurricane 4, e custa R$ 269.990. Em todas as configurações, o motor é acoplado à transmissão automática de 9 marchas, com seletor redondo substituindo a manopla de câmbio, e à tração 4×4 com reduzida. Conforme o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro, a Rampage Laramie turbodiesel avaliada faz uma média de 9,9 km/l na cidade e 12,4 km/l na estrada.

Com 5,02 metros de comprimento, 1,88 metro de largura, 1,78 metro de altura e 2,99 metros de entre-eixos, a Rampage tem quatro centímetros de distância de entre-eixos a mais que a Toro e ostenta um porte próximo ao das picapes médias, apesar de ser construída sobre monobloco. A Laramie turbodiesel tem caçamba de 1,45 metro de comprimento (2,10 metros com a tampa traseira aberta) e 1,05 metro de largura, com volume de 980 litros. De acordo com a marca norte-americana, a Rampage adota 86% de aços de alta e ultra resistência no reforço da estrutura. Com arquitetura MacPherson na frente e multilink atrás, as suspensões são independentes nas quatro rodas. Em relação aos seus “irmãos” de fábrica, compartilha vários componentes com o Compass e o Commander, como os painéis das portas dianteiras, o para-brisa e peças e acabamentos internos.

Nos itens de série, a variante a diesel “top” da Rampage conta com central multimídia de 12,3 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, quadro de instrumentos full-digital de 10,3 polegadas, rodas de 18 polegadas diamantadas com pneus 235/60, revestimento interno de couro na cor Mountain Brown, acabamentos externos cromados, banco do motorista com ajustes elétricos de 12 vias, Ram Connect (plataforma de serviços conectados), faróis e lanternas full-led, RamCharger (carregador de celular por indução com resfriamento), freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold e controle de velocidade adaptativo. A lista de equipamentos de segurança inclui sete airbags (frontal, lateral dianteiro, de cortina e de joelhos do motorista), controle de estabilidade, mitigação de rolagem da carroceria, comutação automática do farol alto, monitoramento da pressão dos pneus e auxílios à condução como controle de velocidade adaptativo com Stop&Go, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência e detecção de pedestres e ciclistas, monitoramento de pontos cegos, detecção de tráfego traseiro cruzado e alerta de saída de faixa com correção.

Experiência a bordo

Sinais interiores de requinte

Não é necessário de muito tempo ao volante da Rampage Laramie turbodiesel para se ter certeza que o conforto é o seu ponto alto, tanto no trânsito conturbado das grandes cidades quanto em viagem médias e longas. Acrescente-se a ao quesito conforto o acabamento do painel com materiais sensíveis ao toque, bancos revestidos com “couro ecológico”, detalhes em Black Piano no console central, carregador de celular por indução, vários porta-objetos espalhados pela cabine – muito espaçosa –, quadro de instrumentos de 10,3 polegadas totalmente digital, multimídia com tela de 12,3 polegadas com conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay e navegador próprio – recomendado para lugares com sinal de internet fraco. Percebe-se a todo o momento que o interior da Rampage foi elaborado para trazer bem-estar aos ocupantes. Os bancos foram inspirados em móveis de luxo, criando uma sensação de poltrona de sala de estar.

O ar-condicionado de duas zonas é digital, com saídas para os passageiros de trás. A atenção na composição de uma atmosfera requintada se reflete ainda na luz ambiente em leds e no sistema de som premium Harman Kardon, com dez alto-falantes distribuídos pela cabine, sendo um deles um subwoofer de 6 polegadas localizado abaixo do banco do passageiro da frente. Até na caçamba se pode perceber a atenção aplicada para gerar uma experiência agradável de uso. Além de contar com abertura elétrica, a tampa tem amortecimento para baixar com suavidade e facilitar o levantamento sem preocupações de provocar lesões a quem estiver encarregado de acessá-la, tendo ainda iluminação interna de leds.

Impressões ao volante

Mais do que suficiente

Porto Alegre/RS – Novidade ou não, a Rampage Laramie ainda chama sempre a atenção por onde passa devido à beleza de suas linhas externas e pelo seu visual imponente. A força do bom motor 2.0 Multijet turbodiesel de 170 cavalos de potência a 3.750 rotações por minuto e 38,8 kgfm de torque a 1.750 giros, que trabalha em sintonia fina com o câmbio automático de 9 marchas, é suficiente para todas as situações do dia a dia na cidade e no rodar macio na estrada. Existe a opção de trocas sequenciais ao comando do motorista em “paddles shifters” atrás do volante, Segundo a Ram, a picape acelera de zero a 100 km/h em 10,9 segundos e pode chegar a 186 km/h. Como em todo o propulsor a diesel, a esportividade pura não é o forte da Rampage Laramie, embora ela não chegue a fazer feio. Longe disto! E se mesmo assim o dono quiser uma picape para um desempenho realmente esportivo e pretende ficar na família Rampage, tem a variante da mesma Laramie com o motor Hurricane 4, com 272 cavalos de potência e calibragem para tais situações.

O grande conforto a bordo e de direção da Rampage Laramie turbodiesel se verifica também pela estabilidade admirável, inclusive com a caçamba vazia, sempre uma preocupação pela “dança de traseira”, comum às picapes. O desempenho consistente pode ser comprovado durante o teste, mesmo a Rampage sendo submetida às estradas vicinais esburacadas da Região Metropolitana de Porto Alegre, ainda bastante castigadas pelas recentes inundações e que demandaram manobras de off-road severo. Apesar de todo o luxo e a sofisticação, a picape intermediária da Ram está sempre pronta para transpor caminhos inóspitos. O desempenho em curvas rápidas mostra-se convincente, similar ao dos SUVs, que são igualmente altos e elevados em relação ao solo. Nos trechos na areia e na lama, a picape da Ram não se intimida. Com a tração 4×4 sob demanda e também uma opção de reduzida, enfrenta com desembaraço buracos, charcos, aclives e pirambeiras que surgem pelo caminho.

Ficha Técnica

Ram Rampage Laramie turbodiesel

Motor: turbodiesel, quatro cilindros, transversal, 16 válvulas, 1.956 cm³

Potência: 170 cv a 3.750 rpm

Torque: 38,8 kgfm a 1.750 rpm

Transmissão: automática de 9 marchas

Tração: 4×4 sob demanda com reduzida

Direção: tipo pinhão e cremalheira, com assistência elétrica progressiva

Freios: discos ventilados nas quatro rodas

Suspensão: dianteira tipo MacPherson, barra estabilizadora, traseira multilink, barra estabilizadora

Rodas e pneus: liga leve, 18 polegadas, 235/60R18

Carroceria: picape intermediária, cabine dupla, cinco ocupantes

Dimensões: 5,02 metros de comprimento, 1,88 metro de largura, 1,78 metro de altura da cabine, 2,99 de entre-eixos

Peso: 1.942 kg

Caçamba: 980 litros, 1,05 metro de comprimento, 59,5 centímetros de altura, 1,05 metro de largura entre os vãos de rodas

Capacidade de reboque: 2.500 kg

Ângulo de ataque: 25,7 graus

Ângulo de saída: 27.5 graus

Ângulo de rampa: 23,8 graus

Tanque de combustível: 60 litros

Preço: R$ 249.990