Terminal São Mateus da EMTU terá evento para prevenir e orientar sobre hepatites

Passageiros que estiverem no Terminal Metropolitano São Mateus nesta quinta-feira (04) terão a oportunidade de se informar sobre as hepatites virais e realizar exames preventivos como aferição de pressão e teste de glicemia. A ação é uma parceria da EMTU com o Instituto Proz Educação.

No Brasil, o Ministério da Saúde estima que pelo menos 70% da população já teve contato com o vírus da hepatite A e 15% com o vírus da hepatite B. Foram 2.578 mortes no ano pela doença.

Proz Educação – Nasceu a partir da união de duas escolas formadoras de profissionais de saúde, a ESSA (SP) e a Enferminas (MG). Fundadas há mais de 10 anos, as duas instituições, juntas, já formaram mais de 22 mil estudantes.