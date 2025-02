Terminal Jabaquara vai informar e conscientizar sobre a violência contra mulheres no Carnaval

Nesta sexta-feira (28), com o início do Carnaval, é fundamental reforçar a importância de conscientizar, educar e proteger as mulheres contra a violência. Para isso, o Terminal Jabaquara da EMTU será palco de uma ampla ação em parceria com o Movimento Bem Querer Mulher, Mulheres do Brasil, Cidadania do Brasil ODS, Defensoria Pública, Faculdade Estácio de Sá, Centro de Referência e Testagem DST/AIDS e Instituto Terra.

Estão previstas atividades como distribuição de cartilha com informações importantes para mulheres que sofrem importunação sexual, orientação jurídica e psicológica, divulgação de redes de apoio a mulheres em situação de violência e canais de denúncia.

Preocupação com a saúde também fará parte do evento, com testes gratuitos de HIV para os passageiros que desembarcarem no terminal, entrega de preservativos, aplicação de acupuntura auricular e reiki, além de informações sobre prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e opções de planos de saúde gratuitos.

Serviço – Ações de conscientização sobre a violência contra as mulheres no Carnaval