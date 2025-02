Carnaval: veja os principais cuidados para se tomar com os pets na folia

O carnaval chegou e, além da alegria e das fantasias, muitos tutores levam seu pet para curtir a maior festa popular do país. Contudo, a animação, a multidão e o calor excessivo podem afetar a saúde dos animais e alguns cuidados são necessários.

Segundo a médica veterinária Ana Lúcia Ferreira Oliveira Meira (CRMV 18.502), a previsão climática é de forte calor nos dias de folia, com a temperatura ultrapassando os 30 graus. “O primeiro ponto de atenção é a hidratação dos pets, bem como a exposição deles ao sol forte. Água fresca e alimentos tipo sachês devem ser levados”, orienta a profissional.

Sobre a participação nos bloquinhos ou passeios, a veterinária observa que o chão quente pode queimar as patas do animal ou ainda elevar a temperatura corporal dos pets.

Outro cuidado essencial é quanto às fantasias dos bichinhos. “O tutor tem que ter em mente que o que ele acha bonito pode ser muito quente para o pet, pode causar alergia ou problemas de quadro infeccioso na pele. Tem também a questão de pinturas e até mesmo a ingestão de acessórios carnavalescos, confetes e serpentinas”, alerta Dra. Ana.

Rogério Moreno, tutor do Zeca, do Samuca e da caçula da família, Porcina, costuma brincar com seus pets no carnaval e diz tomar todos os cuidados necessários. “A hidratação deles é o que mais me preocupa, mas também evito passeios longos e em horários de pico. Também evito grandes aglomerações, como por exemplo bloquinhos com muita gente”, disse o engenheiro.

“Essa questão de multidão e barulho é outro ponto de atenção. O pet pode ficar estressado, passar mal e até fugir do tutor. E aí lembro que animal chipado e com coleira de identificação são importantes”, ensinou. Dra. Ana Lúcia observa ainda que o olfato dos cães é até 10 mil vezes mais sensível do que o de humanos e, em meio à explosão de cheiros, perfumes e fumaça, tudo pode estressar o pet.

Eventos pets

Questionada sobre não levar pets para a folia, Dra. Ana Lúcia explicou que a diversão entre tutor e o animal de estimação é importante e indica os eventos pets, os chamados BloCÃO ou Carna AuAu como saídas para amantes da folia. “A diversão nesses eventos é segura, com organização voltada aos pets e a presença de médicos veterinários. Contudo, o tutor deve sempre estar atento, respeitar os limites do seu pet e não ingerir bebida alcoólica”, finaliza a médica veterinária.